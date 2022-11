Tecate Bajío 2022 reúne a 20 mil fanáticos en su cuarta edición

Con más de 20 mil asistentes, el festival Tecate Bajío celebró su cuarta edición, y teniendo al Autódromo de León como punto de encuentro para recibir a destacados exponentes musicales como The Rasmus, The Cardigans, Zoé, Panteón Rococó, Aterciopelados, S7N y Neptuna, la jornada sonora promete regresar con más sorpresas para su próximo encuentro en el 2023.

ESPECIAL/Ocesa

Pocos festivales en el país tienen la fama de acercar a las mejores bandas y artistas de talla internacional al público de forma íntima y especial. Este año Tecate Bajío se corona como “El Rey”, al congregar a poco más de 20 mil personas, quienes el pasado 5 de noviembre vivieron un festival frenético cargado de música, risas, buena vibra y alegría.

Cuando el reloj marcó las 13:40 el Escenario Bajío encendió la energía de cientos de personas que llegaron para rockear desde temprano con Neptuna, banda de mujeres que puso en alto el girl power con una energizante presentación. El público ya prendido, la siguió con S7N en el Escenario Tecate, donde el vocalista Mao Kanto, aprovechó la euforia para bajar entre la gente y demostrar que así es como se hace el metal.

Con una gran organización y puntualidad entre los dos escenarios, siguió el turno de Chucho Rivas con sus entrañables canciones, mientras que McKlopedia continuó para representar el género urbano y el freestyle en el festival, distinguido por ser uno de los más variados en cuanto a géneros se refiere Beta y Bratty, con la bandera de la música independiente bien colgada, continuaron con los buenos momentos mientras miles de personas continuaban llegando al recinto, donde ni los 29 grados centígrados que marcaron el clima del día, impidieron que la alegría de la gente estuviera a tope.

ESPECIAL/Ocesa

Mientras las chelas volaban en el cuadrilátero donde cientos de personas, adultos y niños por igual, gritaban y apoyaban a sus luchadores favoritos, en el escenario Casa Comedy las risas no pararon. Fueron Shishis Pa’la Banda, Alex Quiroz, Isabel Fernández y Diente d’ Oro, quienes se rifaron con rutinas que no dejaron de hacer reír a todos los grupos de amigos, que se reunieron en este gran escenario de stand up.

A la par del ocaso, los vasos siguieron arriba con la raza que pedía más cerveza para la cabeza y el dolor con Los Estrambóticos quienes, como siempre, no defraudaron y prendieron al público como solo ellos saben hacerlo. Aterciopelados y Little Jesus siguieron con la atención de toda la gente que se seguía moviendo de un escenario a otro, para no perderse sus canciones favoritas, como “Eres Tú” de Carla Morrison, quien dio paso a la entrada de la noche que solamente pudo ser de una forma: ¡inolvidable!, recuerda en su recuento el festival.

Leo de Lozanne continuó con el ánimo bien arriba mientras la gente coreó uno a uno los grandes éxitos de Fobia, para después abarrotar el Escenario Tecate con una de las presentaciones estelares: ¡el anhelado regreso de The Cardigans a México! Un lujo que sólo León se puede dar. Y para seguir con la fiesta y las buenas rolas, dos de los más grandes de México hicieron retumbar todo Guanajuato al ritmo de canciones como “Love” y “La Carencia”. ¡Gracias Zoé y Panteón Rococó por la fiestota que armaron!

La temperatura bajaba, pero los ánimos subían al ritmo de “In The Shadows”, cuando los icónicos The Rasmus la rompieron frente a un público que disfrutaba cada minuto de su regreso a nuestro país. Y para cerrar con broche de oro, entre miles de fans que seguían coreando cada verso, Los Pericos y Plastilina Mosh se encargaron de dar por terminada la cuarta edición de Tecate Bajío, el cual, este 2022 se consolida como el episodio más grande con más de 20 mil personas, que pusieron un ambiente de fiesta y alegría en el evento boutique más importante de la región… ¡el festival que acerca a los fans con sus bandas favoritas!

“Ocesa e Idevymark hicieron realidad una vez más el evento más fino de la región, el cual no sería posible realizar sin el importante apoyo de los patrocinadores, en especial, Tecate. Ya nos estamos preparando para regresar el siguiente año con momentos inolvidables”, apuntó el festival.

FS