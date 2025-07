Con una trayectoria consolidada en televisión, cine y teatro, Plutarco Haza regresa a Guadalajara para presentar “Venecia bajo la nieve”, una comedia francesa escrita por Gilles Dyrek que ha conquistado al público por su ritmo dinámico, diálogos ágiles y situaciones absurdas que provocan carcajadas de principio a fin. La puesta en escena se llevará a cabo el próximo 3 de agosto, en el Teatro Galerías, a las 19:00 horas, y contará con un elenco de primer nivel integrado por Cynthia Klitbo, María Aura y Alberto Casanova.

Tras haberse presentado en mayo en la ciudad con la obra “Le cambio su vieja por una nueva”, Haza celebra su regreso a los escenarios tapatíos con una propuesta completamente diferente, pero igualmente enfocada en hacer reír y conectar con el espectador a través del humor. “Tenía desde por ahí del 2017 o 2018 que no iba a Guadalajara, y ahora me ha tocado ir con dos obras distintas en un periodo muy corto de tiempo. Me siento realmente contento”, expresó en entrevista con EL INFORMADOR.

Con este montaje, el actor reafirma su versatilidad y su compromiso con el teatro como un espacio vivo, cercano y renovador, en el que sigue encontrando libertad artística y conexión con el público.

Corazón francés y matices locales

“Venecia bajo la nieve” narra la historia de una pareja que está por casarse y organiza una cena con un viejo amigo, quien llega acompañado por una mujer misteriosa que no dice una sola palabra. A partir de este planteamiento, se desencadenan una serie de malentendidos, secretos y tensiones que revelan lo frágil de las relaciones humanas. “Es una comedia divertidísima”, afirma Haza, quien resalta que el texto no solo provoca carcajadas, sino que deja al público reflexionando sobre los vínculos de pareja.

Aunque la obra es francesa, el equipo ha hecho algunas adecuaciones para conectar con el público mexicano, y más aún con el público de cada ciudad. “Vamos cambiando ciertas referencias. Si vamos a Guadalajara, hablamos de colonias en Guadalajara. Sí estamos abiertos a meter cosas mexicanizadas, pero no exagerando, porque si no pierde la esencia de la obra que compraste”, explica. La clave, dice, es confiar en que los temas que toca la historia -el amor, la incomunicación, el ego, los celos- son universales.

El teatro como refugio creativo

Para Haza, el teatro representa mucho más que una plataforma escénica: es el espacio donde se puede explorar con mayor libertad. “Yo me hice actor para hacer teatro”, recuerda. Aunque ha disfrutado de hacer televisión y cine, considera que esos medios tienden a encasillar a los actores en determinados perfiles. En su caso, ha sido frecuentemente llamado a interpretar villanos o personajes intensos, pero en el teatro ha encontrado una vía para mostrar su capacidad como comediante. “Esta es ya mi tercera comedia consecutiva. Hice ‘Dos más dos’; luego, ‘Le cambio su vieja por una nueva’ y ahora ‘Venecia bajo la nieve’”.

Además, destaca el tipo de humor que ofrece esta obra, pues se trata de una comedia interpretada por actores, no por comediantes. “El actor que hace comedia, además de buscar la risa, construye personajes complejos, con problemáticas que la gente puede identificar. Llenas de capas la obra”, apunta. Esa riqueza interpretativa, dice, permite que el público no sólo se ría, sino que también se vea reflejado.

Improvisación y placer escénico

Uno de los placeres de hacer teatro en vivo es la posibilidad de improvisar. En “Venecia bajo la nieve”, el elenco cuenta con cierta libertad para incorporar ocurrencias espontáneas, siempre que no se pierda el hilo narrativo. “Hay mucha apertura a improvisar, sólo que también es una adicción la risa, entonces hay que tener mucho cuidado”, señala. Él mismo reconoce que, si se deja llevar por el entusiasmo, podría alargar innecesariamente la obra. Por eso, dice, es importante tener disciplina. “Hay que frenar y dejar sólo las improvisaciones que realmente valen la pena”.

Una experiencia para reír y pensar

Plutarco Haza señala que el objetivo de una obra de teatro, como “Venecia bajo la nieve”, es ofrecer una función donde el público pueda desconectarse de sus problemas cotidianos, reírse a carcajadas y salir con algo más que entretenimiento. “Nuestro compromiso es que salgan con una catarsis maravillosa que es la risa. Pero también que la obra los lleve a pensar. Que después, cuando estén en su casa, en los tacos o en una copa con los amigos, empiecen a hablar de los temas que tocaron los personajes”.

Esa es la anagnórisis, dice, retomando el concepto griego: ese momento en que el espectador reconoce algo sobre sí mismo a partir de lo que ha visto en escena. “Sí salimos un poquito diferentes cuando vemos una buena obra de teatro, porque aprendemos algo más del comportamiento humano”.

Se declara fan de “LCDLFM”

Plutarco Haza sorprendió al reconocer que es fan del reality de Televisa, “La casa de los famosos México” (“LCDLFM”), a pesar de que es la competencia directa de “MasterChef Celebrity”, programa en el que él participó en esta temporada.

Sobre su favorito para ganar la nueva edición de “LCDLFM”, que inició el domingo 27 de julio, señala que sería Facundo: “Obviamente Facundo es el más inteligente de los que están ahí; mi querido Alexis (Ayala) también puede dar una sorpresa; conozco a Ninel Conde, a Olivia Collins, a los demás no los conozco, a ver cómo les va”, destacó.

Con gran elocuencia, el actor dijo que a pesar de ser una de las millones de personas que sintonizan “LCDLFM”, cada que lanza una nueva edición, su deber actual es apoyar “MasterChef Celebrity”: “Mi deber es apoyar a TV Azteca, apoyar a ‘MasterChef’ y los proyectos que vengan, estoy en ‘Cautiva’, pero les deseo todo el éxito”, expresó.

Aunque no dejó pasar desapercibido el hecho de que es un gran fanático del formato de “LCDLFM”, ya que, como actor, le interesan mucho los experimentos sociales, por ello, se describió como un admirador secreto del programa.

“No los critico, de hecho, aquí entre nos, es un placer culposo, me encanta, vi las dos temporadas del reality, la verdad..., vi los ‘Big Brothers’, de aquel entonces, me encanta el laboratorio social, ver cómo se comportan los seres humanos encerrados”, expresó.

Entre el humor y la reflexión

Los boletos para “Venecia bajo la nieve” están disponibles en las taquillas del Teatro Galerías y en boletia.com. La función se presentará el 3 de agosto, a las 19:00 horas, en el mismo recinto.

