Como parte de una extensa gira nacional que la llevará a 17 ciudades del país, el montaje de teatro musical “Siete veces adiós” llega a Guadalajara para presentarse en el Teatro Galerías con cuatro funciones del jueves 9 al sábado 11 de febrero de este año, con un elenco encabezado por Fernanda Castillo y David Chocarro, de manera que si todavía no sabe cómo festejar a esa persona especial este mes, un musical acerca del amor es una buena idea.

De acuerdo con la trama, este musical significa una válvula de escape para el artista enamorado, un homenaje a cómo el amor ha creado las más bellas canciones y nos ha acompañado a lo largo de nuestras ilusiones y decepciones, mientras intenta hacer una radiografía de las relaciones entre las personas en pleno siglo XXI.

Un éxito sale de gira

Así, en charla con EL INFORMADOR, la protagonista de la obra, la actriz Fernanda Castillo, refiere que Guadalajara es su tercer destino en la gira, después de Mérida y Puebla, donde ha sido “un éxito y hemos tenido una gran respuesta por parte del público; por eso estamos emocionados de venir, en espera de que nos reciban de igual manera, además de poderles contar esta historia que nos fascina a todos los que nos subimos al escenario para relatarla”.

En este sentido, la gran respuesta que la obra ha tenido por parte del público, la actriz la atribuye a que “todos sabemos lo que es tener el corazón roto, entendemos el tema; y ha sido un fenómeno, en la CDMX estrenamos hace casi un año, íbamos por ocho semanas y ya tenemos 12 meses con llenos y varios elencos sobre el escenario. Yo creo su éxito se debe a que es una historia muy real, que conecta bien con la gente, la música es maravillosa y mexicana, con un reparto de excelentes cantantes, en especial el narrador que interpreta César Enríquez y David Chocarro, que se une en esta gira”.

Demanda y gratificación

Por otra parte, el teatro musical es exigente, por ello Castillo detalla que “el teatro no es para cualquier actor, deja tú que sea musical o como esta obra, con necesidades técnicas demandantes y cosas específicas que, en un principio, hizo difícil hasta ensayar. Ahora que regresé para la gira, debí adaptarme a los cambios del musical, derivados de lo que representa hacer teatro en vivo. Sí es demandante, claro, pero la gratificación es mayor”.

Asimismo, explica la actriz, “este es un musical atípico, porque los personajes principales no cantamos, y eso le gusta al público del musical y a quienes no les gusta también, no sienten extraña la puesta en escena y, por eso, tiene las ventajas del musical y el teatro convencional, lo que pienso que es maravilloso”.

Un grupo muy sólido

Ana González Bello e Ignacio Cajal son quienes retoman los papeles principales en la CDMX y se integran a un elenco que, indica Castillo, “somos como una enorme familia; y aunque ha habido varios y cambian de acuerdo con las agendas de trabajo, somos un grupo formidable y muy sólido, lo cual funciona excelente en el contexto de la gira, porque de otra forma, nos estaríamos lanzando las maletas unos a otros”.

En cuanto a la visita a Guadalajara, “más allá de las expectativas”, detalla la actriz, “esperamos que la gente se dé la oportunidad de ir a vivir esta historia con nosotros; lo que hacemos es invitarlos a que vengan a vivir esta experiencia, que nos cuestiona en cuanto al amor, que nos habla de ese tema que todos entendemos y a todos nos mueve”.

Finalmente, después de la Perla Tapatía, la gira 2023 de “Siete veces adiós” continuará por Monterrey, Durango, Torreón, Saltillo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Toluca, Pachuca, Mazatlán, Culiacán, León, Morelia, San Luis Potosí y Querétaro.

Agéndalo

“Siete veces adiós” (2022)/ Musical

Sede: Teatro Galerías (Av. Lapislázuli 3445, Residencial Victoria, Zapopan).

Teatro Galerías (Av. Lapislázuli 3445, Residencial Victoria, Zapopan). Funciones: Del 9 al 11 de febrero de 2023.

Del 9 al 11 de febrero de 2023. Jueves 9: 20:00 horas.

20:00 horas. Viernes 10: 21:00 horas.

21:00 horas. Sábado 11: 17:00 horas.

17:00 horas. Sábado 11: 20:00 horas.

20:00 horas. Boletos: de 600 a mil 300 pesos (de venta en taquillas del teatro y Boletia.com ).

de 600 a mil 300 pesos (de venta en taquillas del teatro y ). Restricción: Para mayores de 15 años de edad.

CT