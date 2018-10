"Te juro que yo no fui", un filme que promete divertir a la audiencia

El director cinematográfico, Joaquín Bissner, dijo que su más reciente película “Te juro que yo no fui”, que se estrenará en México el próximo 12 de octubre, es una comedia que no dejará ningún mensaje, pero hará reír mucho a la audiencia.

“Hay películas que sí dejan mensaje y que a lo mejor retratan un aspecto importante de la sociedad, pero esta es una película que te va a entretener, que es parte también del cine, te va a hacer pasar una hora y media muy divertida, que te vas a olvidar de todos tus problemas”, dijo el director.

"Una chica que va huyendo de unos árabes, se mete en muchos enredos y sin querer se involucra con el personaje de Mauricio Ochmann"

Además, indicó que su propósito es hacer reír al público, porque es muy sano y tiene muchos beneficios, “segregas endorfinas, que te hace sentir relajado, contento y de hecho está comprobado científicamente, que si te ríes mucho vives más tiempo, entonces creo que es una película que es un bálsamo para el alma, que vale la pena ir con la familia a disfrutarla”, añadió.

La película está protagonizada por Mauricio Ochmann, Ariadne Díaz y Marta Hazas.

Durante la alfombra con motivo de la proyección para invitados especiales, Ariadne Díaz comentó sentirse muy nerviosa por salir por primera vez en la pantalla grande.

“Son unos nervios que no había sentido, que no me acordaba, porque hace mucho que debuté en televisión y ahora lo hago en cine, estoy muy emocionada, hace tres años que hicimos esta película, han pasado muchas películas desde entonces, rodando esta película me enteré que estaba embarazada, es muy significativa para mí esta noche”.

Los demás protagonistas no pudieron asistir al evento, pero el director Joaquín Bissner explicó a Notimex, la manera de se fueron integrando al elenco, en el caso de Ariadne, ya había visto su trabajo con anterioridad y le pareció una chica con las cualidades que necesitaba, así que la contrató.

“Mauricio leyó el guión y me dijo: 'lo quiero hacer'; aunque no se hizo en ese momento, pasaron un par de años, y la actriz española, porque yo necesitaba a alguien con acento español, fui a España hice el 'casting' ahí y se quedó Marta Hazas”, explicó.

Indicó que el 90 por ciento de la película se filmó en Cancún, Quintana Roo, lo que implicó un gran reto, porque hacía mucho calor y por el mar, pero la gran relación que tuvo todo el equipo de producción y el elenco, hizo que se sortearan las dificultades y se la pasaran muy bien.

De acuerdo con Bissner, el filme se proyectará en 650 y 700 pantallas en toda la República Mexicana y mientras que el 12 de octubre se estrenará en México, el 30 del mismo mes se estrenará en España. “Esto es gracias a la actriz estelar Marta Hazas, ella es muy conocida en España, entonces podemos estrenar la película allá”, indicó a Notimex.

A la alfombra asistieron varios invitados especiales, como Daniela Luján, Michelle Vieth, Armando Araiza, Latin Lover, entre otros.

Michelle Vieth aprovechó el momento para decir que pronto abrirá su canal de YouTube, donde compartirá diversos consejos, como a las mujeres que tienen hijos, además habrá invitados especiales.

Por su parte, Latin Lover habló sobre su experiencia en el cine bajo la dirección de Alfonso Cuarón, donde tuvo la gran oportunidad por primera vez, de aparecer en la pantalla grande con “Roma”.

“Yo estuve solo en tres o cuatro escenas, pero está muy padre, ya la vi, me llenó de angustia, mucho llanto, Cuarón es muy disciplinado, es muy estricto y responsable. Yo estoy muy contento de estar en esa producción y muy orgulloso de haber sido invitado a ser parte del elenco”.

“Te juro que yo no fui”, es una comedia de enredos y de acción, en donde "una chica que va huyendo de unos árabes, se mete en muchos enredos y sin querer se involucra con el personaje de Mauricio Ochmann, quien está de vacaciones con su esposa, pero se acaba enamorando de esta chica misteriosa”.

AC