Si los fans tenías la esperanza de que algún día el cantante inglés Robbie Williams colaborara con la banda Gorillaz, o al menos con su vocalista Damon Albarn, tal parece que este dueto jamás se realizará, luego de que el cantante de “Feel” se pronunció contra su compatriota Albarn, quien en el pasado atacó a Taylor Swift al señalar que ella no es la compositora de sus canciones.

Ante la promoción que Robbie hace en el marco del lanzamiento de su disco de aniversario “XXV”, el cantante no dudó en lanzarse contra Damon Albarn al retomar las polémicas declaraciones que hizo cuando acusó a Swift de no ser compositora, hecho que desató la furia de Taylor y provocó que ella tomará las redes sociales para defender su trabajo.

En su entrevista con el medio NME, Robbie Williams se mostró enojado y bastante crítico contra Damon Albarn, al considerar que el showman de Gorillaz fue pretencioso y ególatra al atacar a Taylor sin ningún sustento para declarar públicamente que la múltiple ganadora del Grammy no es la creadora de sus canciones y que su fama se basa en terceros, lo que derivó en una pelea entre los fanáticos de Albarn y Taylor, cada bando defendiendo a su artista.

Con su ya conocido leguaje colorido, Robbie Williams hizo referencias sexuales para ejemplificar la egolatría de Damon, pues consideró que lejos de mostrar una postura crítica y seria hacia Taylor, lo único que hacía era “masturbarse”, en sentido figurado, para indicar que él es mejor que la cantante.

Taylor defiende su faceta como compositora

La pelea entre Damon Albarn y Taylor Swift comenzó luego de que en sus redes sociales el medio Los Angeles Time compartió una entrevista de Damon, en donde dio su opinión hacia diversos artistas, señalando, por ejemplo, que Billie Eilish le parecía excepcional, pero al ser cuestionado sobre Taylor refirió que “ella no escribe sus canciones”.

Taylor no dudó en replicar el post y etiquetar directamente a Damon para confesarle que ella eran gran fan de su trabajo hasta el momento de conocer sus declaraciones hacia ella y no creer que es la autora de sus canciones, y le sentenció que si bien él no estaba obligado que le gustaran sus canciones, no tenía que desacreditarla de esa manera: “Tu opinión es falsa y dañina”, le dijo Taylor.

Aunque Albarn ofreció disculpas sobre sus dichos a Taylor en enero de este año y consideró que sus postura ante ella fueron sacados de contexto por los medios solo para generar polémica y aumentar las audiencias en sus portales, Robbie Williams ha retomado la polémica revelando que al final de cuentas el showman de Gorillaz está lejos de su agrado.

“No sale nada bueno de eso de ninguna manera, aparte de que es una especie de golpe de dopamina para ellos mismos (Damon Albarn), diciendo: '¿Sabes? Soy uno de verdad'. Está bien, bien por usted. Vete a la mierda”, expresó Robbie Williams.

Aunque los intentos de Robbie por mostrar su empatía y admiración a Taylor fueron bien tomados por los fans de ambos cantantes, diversos internautas también han referido que Williams tiene un ego igual de marcado que Albarn, pues durante su “defensa” a Taylor, el intérprete de “Angels” hizo una referencia hacia la forma similar de trabajar creativamente como lo hace Morrisey, lo que ha sido tomado como una exageración, pese a decir que no se compara.

“No estoy diciendo de ninguna forma que sea tan bueno o mejor que Morrissey, solo digo: hago lo mismo. Él canta a la melodía y le pone una letra (…) Lo mismo con Elton (John), lo hace al revés. Solo es molesto cuando se le falta el respeto. No me molesta, pero si me acusan de que no (escribo) o son 'sus compositores', entonces digo, 'Vete a la mierda’”.

