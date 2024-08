Taylor Swift y Charli XCX desmienten rumores de una posible rivalidad

Los fans de C harli XCX y Taylor Swift siguen compitiendo entre sí, esto a causa de los fuertes rumores de un rivalidad entre las artistas, desde que la británica dedicará un par de indirectas para la estadounidense desde que estuvo invitada en "Reputation Stadium Tour" de Swift en 2018.

Si bien el nuevo álbum de Swift "The Tortured Poets Deparment" ha roto récords y ha sido la competencia directa de la última producción musical de Charli XCX, "Brat", aunque este último no logró superarla en la lista de ventas del reino, lo que volvió a encender la posible enemistad entre las cantantes.

Estos rumores de rivalidad se han ido generando desde que Charli XCX hizo algunos comentarios con respecto a su participación en 2018 juntó a Taylor Swift y califico la experiencia como "subirse al escenario y saludar a niños de cinco años" , aunque se disculpó por sus palabras, abrió una fuerte guerra entre los fans de ambos bandos.

Además estos rumores se fueron alimentando desde que supuestamente la interprete británica escribió "Simpathy is a knife" sobre la cantante estadounidense: "No quiero verla detrás del escenario en el show de mi novio", "Espero que rompan rápido", para los fans fue una referencia a el noviazgo que mantenía Swift en aquel momento con Matty Healy, vocalista de The 1975.

Charli XCX y Taylor hablan con respecto a los rumores sobre una rivalidad

La artista del Reino Unido decide no quedarse callada y rechaza el comportamiento de la industria de enfrentar a las mujeres entre sí , "Ya hemos superado el punto en el que los medios de comunicación siempre enfrentan a las mujeres entre sí", "Las relaciones entre mujeres son muy completar y tienen muchas capas. Te puede gustar alguien y no gustarle al mismo tiempo, puedes sentir celos de alguien pero puede seguir siendo tu amiga " expresó para una revista.

Además discutió sobre la canción que inicio la polémica: "La gente va a pensar lo que quiera pensar", mencionando que en realidad se trata sobre un interpretación de sus sentimientos y la forma en que su cerebro crea las historia cuando no se siente del todo segura.

Mientras que Taylor Swift recientemente expresó su admiración hacia Charli para una revista: "Me ha impresionado la sensibilidad melódica de Charli... su escritura es surrealista e inventiva" agregó.

