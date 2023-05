Taylor Swift relanzará canción con Lana del Rey "Snow On The Beach"

A pesar de estar en medio de su gira "The Eras Tour" y a poco más de un mes del lanzamiento de su próxima regrabación "Speak Now (Taylor's Version)", Taylor Swift sorprendió a sus fans al anunciar el próximo lanzamiento de una nueva versión de "Snow On The Beach", en la que Lana del Rey tendrá más protagonismo.

"Snow On The Beach" fue estrenada en octubre 2022 como parte del álbum "Midnights"; Taylor Swift ya había anunciado una colaboración con Lana del Rey, sin embargo, al estrenarse la canción fue criticada debido a la poca participación de Lana del Rey en esta, en donde apenas se puede distinguir su voz.

En un reciente post de Instagram, Taylor Swift escribió "Porque ustedes lo pidieron", y anunció la nueva versión de "Snow On The Beach". Además, estrenará una nueva versión de "Karma" junto a Ice Spice y una canción inédita "From The Vault" titulada "You're Loosing Me".

Midnights (The Til Dawn Edition). INSTAGRAM/ Taylor Swift

MR