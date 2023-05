Taylor Swift homenajea a sus álbumes pasados en nuevo video musical

El pasado 26 de mayo, Taylor Swift estrenó el videoclip de "Karma" ft. Ice Spice, dando por terminada su era "Midnights" (nombre del álbum estrenado en octubre de 2022). El remix de esta canción fue estrenado el 25 de mayo junto a una nueva versión de "Snow On The Beach" junto a Lana del Rey, y "You're Loosing Me", canción que solamente estuvo disponible en el CD que se vendió ese día durante su concierto.

El videoclip de "Karma" ft. Ice Spice es una clara referencia a los álbumes o eras pasadas de Taylor, lo que tiene sentido ya que actualmente la cantante se encuentra en una gira en la que repasa toda su discografía.

Durante el video, se puede ver a Taylor vestida de negro, con labial oscuro y sin su característico flequillo, en un ambiente oscuro, un claro homenaje al look que utilizó durante su era "Reputation". Otras similitudes que han encontrado los fanáticos han sido imágenes en colores pastel y escenarios románticos, como guiño al álbum de 2019 "Lover". Además, casi al principio Taylor Swift aparece caracterizada como la diosa de la justicia, una imagen que recordó a sus fanáticos la era "Fearless" debido a la presencia del color dorado.

En congruencia con su gira "The Eras Tour" en la que repasa toda su discografía, Taylor Swift homenajeó a sus álbumes pasados en el videoclip de "Karma". EFE/ Sarah Yenesel

Al final del videoclip, Taylor Swift sostiene una taza y se pueden ver las uñas de sus pulgares pintadas con esmalte negro y azul claro, por lo que los fanáticos han encontrado esto como una pista que indicaría que "Reputation" y "1989" serían los próximos álbumes en ser relanzados.

La colaboración entre Taylor Swift y Ice Spice ha sido criticada y tachada de estrategia de marketing, esto debido a que en el pasado, Matty Healy (supuesto nuevo novio de Taylor Swift) lanzó una serie de comentarios racistas hacia la rapera. Por lo tanto, muchos fanáticos consideran que esta colaboración tiene la intención de limpiar la imagen de Taylor.

MR