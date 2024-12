Taylor Swift da fin a "The Eras Tour" tras dos años de recorrido, estos son los detalles

El 8 de diciembre de 2024, Taylor Swift cerró su ambiciosa gira The Eras Tour, un evento que marcó un antes y un después en su trayectoria y en la industria musical. El último espectáculo tuvo lugar en el BC Place Stadium en Vancouver, poniendo fin a un recorrido que incluyó cinco continentes, 51 ciudades y 152 conciertos a lo largo de casi dos años. Este tour comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y desde entonces se convirtió en un fenómeno cultural y económico.

Un recorrido por las eras musicales de Swift

Anunciada en noviembre de 2022, la gira fue diseñada como un homenaje a las diferentes etapas de la carrera de Swift. Cada presentación incorporó canciones de sus 11 discos, representando lo que la cantante llama sus "eras". Los conciertos iniciaban con temas de Lover (2019), un álbum que no había sido promovido previamente debido a la pandemia, y concluían con piezas de Midnights, su más reciente trabajo antes de comenzar el tour.

Uno de los elementos distintivos del The Eras Tour fue su duración de más de tres horas por noche, con un repertorio de más de 40 canciones y una producción visual que transformaba cada show en una experiencia única. Según Today, la gira rompió récords de asistencia y ganancias, generando ingresos que superaron los 2 mil millones de dólares, convirtiéndola en la más lucrativa en la historia de los conciertos.

Impacto económico en las ciudades anfitrionas

El impacto de la gira no se limitó al ámbito musical. Cada ciudad visitada experimentó beneficios económicos significativos. Según NBC News, el aumento en el turismo, la ocupación hotelera y el comercio local fueron algunas de las consecuencias positivas del tour. Las fechas en grandes estadios atrajeron a miles de fanáticos, conocidos como "Swifties", que viajaron desde distintos países para presenciar los espectáculos, inyectando cientos de millones de dólares en las economías locales.

La enorme demanda por boletos generó problemas durante la preventa en Ticketmaster, cuyo sistema colapsó, lo que llevó a una investigación del Congreso de los Estados Unidos por posibles prácticas anticompetitivas. Este fenómeno evidenció el impacto y alcance de Swift en el panorama cultural actual.

Innovación en el setlist y canciones sorpresa

Una de las características más celebradas del tour fue la versatilidad de su lista de canciones. Aunque había un repertorio base con temas icónicos de toda su carrera, Swift sorprendió al público con un segmento acústico en cada concierto, donde interpretaba canciones no planeadas. Estas presentaciones íntimas incluyeron mashups y temas inéditos que crearon momentos de conexión emocional con la audiencia.

Actuaciones como Is It Over Now? y Out of the Woods en Buenos Aires, así como The Bolter y Getaway Car en Edimburgo, se destacaron entre los momentos más memorables. Según Today, durante toda la gira solo seis canciones de su discografía no fueron interpretadas en vivo, demostrando la riqueza de su repertorio.

La gira también se adaptó a sus nuevos lanzamientos. Durante el recorrido, Swift presentó álbumes como Speak Now (Taylor’s Version), 1989 (Taylor’s Version) y The Tortured Poets Department. Este último, lanzado en abril de 2024, añadió ocho temas inéditos al setlist, incluyendo Fortnight y The Smallest Man Who Ever Lived.

Brazaletes de amistad

El The Eras Tour no solo destacó por su magnitud, sino también por la conexión emocional que generó con sus fans. El intercambio de brazaletes de amistad, inspirado en la letra de You’re on Your Own, Kid , y los disfraces alusivos a las distintas "eras" de Swift se convirtieron en tradiciones entre los asistentes.

El espectáculo final en Vancouver fue más que un concierto; fue un evento que atrajo a miles de seguidores de todo el mundo. Este cierre consolidó a The Eras Tour como un hito en la música contemporánea, no solo por su impacto económico, sino por la huella emocional que dejó en millones de personas; durante sus presentaciones se captaron “pedidas de matrimonio” cuando Taylor interpretaba “Love Story”.

