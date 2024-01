Luego de que a través de redes sociales, principalmente por X, se viralizaran fotografías explícitas que involucran a la cantante estadounidense, Taylor Swift, la empresa propietaria de esta red social, así como la empresa Meta, han dado respuesta a esta circunstancia subrayando que tomarán las medidas pertinentes para dar con los responsables.

The Associated Press , al contactar a X para tener algún comentario sobre imágenes falsas de Swift, fueron dirigidos a una publicación de su cuenta sobre seguridad que decía que la compañía prohíbe estrictamente compartir imágenes de desnudos no consensuados en su plataforma. La compañía ha reducido drásticamente sus equipos de moderación de contenido desde que Elon Musk se hizo cargo de la plataforma en 2022.

PONTE AL DÍA: Se viralizan en redes sociales imágenes explícitas y falsas de Taylor Swift

"Nuestros equipos eliminan activamente todas las imágenes identificadas y toman las medidas apropiadas contra las cuentas responsables de publicarlas", escribió la compañía en la publicación de X el viernes por la mañana. "Estamos monitoreando de cerca la situación para asegurarnos de que cualquier otra violación se aborde de inmediato y se elimine el contenido".

Mientras tanto, Meta dijo en un comunicado que condena enérgicamente "el contenido que ha aparecido en diferentes servicios de Internet" y trabaja para eliminarlo.

"Continuamos monitoreando nuestras plataformas en busca de este contenido violatorio y tomaremos las medidas apropiadas según sea necesario", dijo la compañía.

Un representante de Swift no respondió a una solicitud de comentarios el viernes.

Mason Allen, jefe de crecimiento de Reality Defender dijo que los investigadores están 90% seguros de que las imágenes fueron creadas por modelos de difusión, que son un tipo de modelo de inteligencia artificial generativa que puede producir imágenes nuevas y fotorrealistas a partir de indicaciones escritas. Las más conocidas son Stable Diffusion, Midjourney y DALL-E de OpenAI. El grupo de Allen no trató de determinar la procedencia.

PUEDES LEER: Timbiriche se prepara para el esperado reencuentro

Microsoft, que ofrece un generador de imágenes basado en parte en DALL-E, dijo este viernes que estaba en proceso de investigar si su herramienta fue utilizada inapropiadamente. Al igual que otros servicios comerciales de IA, dijo que no permite "contenido íntimo para adultos o no consensuado, y cualquier intento repetido de producir contenido que vaya en contra de nuestras políticas puede resultar en la pérdida de acceso al servicio".

Cuando se le preguntó sobre los deepfakes de Swift en "NBC Nightly News", el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo al presentador Lester Holt en una entrevista que se transmitirá el martes que aún queda mucho por hacer para establecer salvaguardas para la IA y que "nos corresponde movernos rápido en esto".

"Esto es absolutamente alarmante y terrible, y, sí, tenemos que actuar", dijo Nadella.

Midjourney, OpenAI y el fabricante de Stable Diffusion, Stability AI, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

YC