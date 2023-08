Taylor Swift: “Durante toda mi carrera había soñado con presentarme en México"

Este 24 de agosto se llevó a cabo el primero de cuatro conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol de CDMX como parte de su gira The Eras Tour. Esta es la primera vez que un concierto de Taylor Swift llega a Latinoamérica, y la primera fecha internacional dentro de la actual gira de la cantante.

En un ambiente de entusiasmo, Taylor Swift declaró a su audiencia mexicana que "durante toda su carrera había soñado con presentarse en la Ciudad de México", lo que emocionó aún más a todos los swifties mexicanos que viajaron desde diversas partes de la República para presenciar este espectáculo.

"I've been dreaming of playing in Mexico City my entire career, I'm so exited that I get to see you tonight, you're so beautiful"