Recientemente Taylor Swift estrenó su álbum inédito “Midnights”, en el que -como reveló poco a poco en el último par de meses- colaboró con otros famosos como Zoë Kravitz y Joe Alwyn (su actual pareja), quienes participaron como co-autores en un par de canciones del álbum. Además, la colaboración que en definitiva emocionó más a los fanáticos fue la de Taylor con Lana del Rey, con quien interpretaría la cuarta canción del álbum titulada “Snow on the beach”.

Pocas horas después de su estreno “Midnights” ya figuraba como uno de los álbumes más populares del momento, superando a “MOTOMAMI” de Rosalía. Tras el lanzamiento, Spotify anunció que el álbum se ha impuesto como el más escuchado en menos de 24 horas.

A pocas horas de su estreno, el álbum "Midnights" de Taylor Swift se ha convertido en el álbum más aclamado del año. INSTAGRAM @TAYLORSWIFT

Sin embargo, no todo han sido buenas críticas para “Midnights”; la esperada canción “Snow on the beach” ha sido motivo de memes y críticas incluso por los propios fanáticos de la cantante, debido a que la participación de Lana del Rey es casi imperceptible.

Además de acreditar a Lana del Rey como co-autora de la canción, “Snow on the Beach” promete en los créditos que Lana interpreta la canción al lado de Taylor Swift, sin embargo su participación se limitó a unos casi imperceptibles coros y para disgusto de los fanáticos de Del Rey, carece de un verso en solitario donde se pueda distinguir su voz.

Taylow Swift lanzó recientemente la canción "Snow on the beach" en colaboración con Lana del Rey. AFP/ Christine Poujoulat

“Cuando Lana del Rey dijo que le habían robado, jamás nos dijo que también le habían robado su verso en Snow on the beach”, “Snow on the beach es realmente hermosa pero Taylor desperdició un grandiosa oportunidad al no darle un verso completo a Lana del Rey, realmente no esperaba que solo le diera los coros en donde se escucha un 25% su voz pero ok”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter acerca de la canción.

Además, Lana del Rey se volvió tendencia en la plataforma, que se inundó de memes acerca de la colaboración fallida.

TWITTER

TWITTER

TWITTER

TWITTER

MR