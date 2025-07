Tania Rincón aclara situación de "fraude" por parte de Werevertumorro y Escorpión Dorado

Después de la reciente controversia que rodeó a Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado, quien fue exhibido en redes sociales mediante imágenes y grabaciones por parte de su expareja Fabiola Martínez, el creador de contenido vuelve a ser blanco de señalamientos, esta vez por un supuesto conflicto económico vinculado a la conductora Tania Rincón.

La controversia actual no solo involucra a Alex, sino también a su hermano Gabriel Montiel, conocido en internet como Werevertumorro. Ambos están siendo señalados en medios y redes sociales por una presunta estafa a la presentadora.

Algunas versiones que comenzaron a circular en distintos portales de espectáculos afirmaban que Tania Rincón habría sido víctima de un fraude de aproximadamente un millón de pesos. Esta acusación apuntaba directamente a los hermanos Montiel, quienes fueron parte de la administración del equipo Pelusa Caligari, perteneciente a la Kings League Américas.

Cabe recordar que Tania fue presidenta del equipo femenino del mencionado proyecto. Sin embargo, a comienzos de este año, decidió dar un paso al costado. En su despedida, visiblemente conmovida, expresó que las exigencias de su carrera profesional ya no le permitían continuar con el rol que asumía dentro del equipo.

El pasado 14 de julio, Tania recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir públicamente las versiones que la colocaban como víctima de una estafa por parte de los hermanos Montiel. En un video compartido con sus seguidores, explicó que había sido contactada por distintos medios desde tempranas horas del día para conocer su postura.

“La nota es completamente falsa, la que está circulando acerca de Alex Montiel y de Gabo”, afirmó de forma tajante. Más adelante añadió: “En ningún momento ellos me robaron […] No me estafaron, eso es completamente falso”.