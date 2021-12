Tania Mendoza había denunciado amenazas de muerte: "Soy una persona inocente"

Tania Mendoza, conocida por protagonizar la cinta "La Reina del Sur", quien fue asesinada el pasado martes en Morelos, ya había recibido amenazas de muerte en 2015, según contó.

"No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente. (...) Tengo miedo, tengo temor por mi vida. Voy a cumplir cinco años que me privaron de mi libertad en Cuernavaca. (...) Es obvio que tengo miedo. Tengo un hijo. Tengo miedo que le pase algo a mi hijo", dijo Tania Mendoza en un video para "Excélsior" de 2015, presentado por Ciro Gómez Leyva.

Atentado y homicidio en contra de Tania Mendoza

Tania Mendoza fue asesinada a balazos por dos hombres mientras esperaba a su hijo que entrenaba en la escuela de futbol "Campo Felino".

El atentado fue presenciado por otros padres de familia que también aguardaban por sus hijos afuera de la escuela, y tras el homicidio corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo de los balazos, informaron testigos.

El segundo atentado contra Tania Mendoza

Tania presentó en 2010 una denuncia ante la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Morelos, por los delitos de robo de vehículo agravado, robo a casa habitación y privación ilegal de la libertad cometido en su contra, su pareja Rafael Sánchez Rojas y su bebé de seis meses de edad.

Las autoridades iniciaron la Carpeta de Investigación FRV01/1691/2010 y de acuerdo con los antecedentes la actriz y su familia fueron privados de su libertad, robados y amenazados por sujetos armados.

En su denuncia ante las autoridades contaron que se encontraban en el interior de su negocio, un auto lavado, cuando tres sujetos encapuchados y vestidos de negro ingresaron armados y se los llevaron a una casa donde los privaron de su libertad.

En ese lugar fueron amenazados de muerte si no entregaban una cantidad de dinero, sin embargo, horas después los abandonaron en un automóvil tipo Golf, propiedad de las víctimas en un sitio desconocido para ellos.

Cuando lograron su libertad se trasladaron a su domicilio, localizado a espaldas de la Fiscalía General del Estado, y descubrieron el robo de sus pertenencias y un vehículo marca Audi.

Días después recibieron llamadas telefónicas de los delincuentes para exigirles irse del estado o en caso contrario los matarían, y por lo tanto presentaron la denuncia.

AC