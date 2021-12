Figura pública, cantante, actriz y modelo; tenía como apodo "La Reina" y desde 2019 trabajaba en palenques y ferias de toda la República Mexicana. Así era como se autodescribía Tania Mendoza, la artista asesinada este martes en Cuernavaca, Morelos.

Tania estudió en el CEA de Televisa y luego encontró acomodo en producciones de videohome y algunas telenovelas a fines de los 90.

"A Rapto sangriento", donde compartió créditos con Roberto Ballesteros, le siguieron otras películas como "El señor de Sinaloa", con Eleazar García Jr. y "100 kilos de plomo", con Roberto "Flaco" Guzmán.

En 2003 protagonizó "La mera reyna del sur", en donde interpretaba a una mujer fuerte y audaz que enfrentaba a la policía y logra hacerse del control de un cartel de la droga.

No se trata de la versión escrita por el español Arturo Pérez-Reverte y que popularizó Kate del Castillo, sino que la cinta especifica que está basada en una novela escrita por Adelfo Hernández.

La cinta marcó su carrera y de ahí el apodo con el que se le conoció en el medio a Tania.

Participó en el unitario "Mujer, casos de la vida real" y algunos episodios de "El precio de tu amor".

"Vengo de una familia humilde, sencilla, sin lujos y no me da vergüenza decirlo, vergüenza es aparentar alguien que no eres", publicó Mendoza en redes sociales