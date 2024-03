Todos los domingos en punto de las 20:00 horas, a través de Azteca Uno, se transmite la reciente edición de “MasterChef Celebrity” donde el segundo expulsado del reality show resultó ser el cantante y actor Agustín Arana, quien en el reto de eliminación, desafortunadamente su “Pámpano medio” no logró convencer a los jueces debido a una sobre cocción en el pescado.

A propósito de su salida, EL INFORMADOR conversó con Agustín sobre su breve travesía dentro del programa. “Esta es una oportunidad que agradezco mucho con la posibilidad de conocer gente tan diferente y tan peculiar. Me llevo a mucha gente valiosa de este reality. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero no me tocó, yo siento que fue demasiado rápido, no me dieron tiempo de presentar los platillos que sé hacer y por lo mismo siento que fue un poco injusto (su salida)”.

Expresa que desde que cocinó hígado en el programa del pasado fin de semana en cual salió, todo comenzó a girar en su contra, a pesar de que el platillo, según resalta, tenía muy buen sabor. “Después vino lo de los pescados y pues yo no me familiaricé con el pámpano, porque es un pescado que para prepararlo no es tan fácil”. Justamente durante su estancia en el show los platillos que más le costaron fueron éste y el hígado, el cual lo resolvió bien.

Confiesa que está muy familiarizado con la gastronomía, por lo que no le fue ajeno participar en el reality: “Me encanta, la cocina es de las cosas que más me gusta hacer. Me gusta compartir y que la gente pruebe los platillos que me gusta preparar, que sepan que me quedan ricos y que los disfruten, invitando tanto a la familia como a los amigos”.

Sobre cuáles son los platillos con los que él se luce para que degusten sus invitados, resalta que por ejemplo, están los tacos de rib eye: “También sé hacer las garnachas de mi tierra, Orizaba, Veracruz… Así como algunas pastas”. En cuanto a cuál es su platillo favorito para comer, resalta que le gustan mucho los ceviches de pescado, “también la carne asada, los tacos y la paella”.

Buena convivencia

Agustín es una persona muy amigable y durante su corta estancia en el reality de cocina generó buena camaradería con personalidades como Rey Grupero, de quien confiesa, fue con el que más conectó y con quien mejor se llevó. También le gustó convivir con Harold Azuara, Rossana Nájera, Litzy, Rafa Valderrama y Sandra Itzel, “me llevo gente muy valiosa”.

Por otro lado, a quien le faltó conocer un poco más fue a Paco de Miguel, “quien es muy simpático, pero no conviví tanto con él, también con Jawy Méndez, con quien platiqué cosas de deportes, pero me hubiera gustado convivir más o con M’ Balia, pero de todos me llevo cosas muy buenas”.

En cuanto a quiénes les ve posibilidades de llegar a la final, resalta que son Litzy y Sandra Itzel: “El reality tiene que premiar a quien sabe cocinar, a quien se esmera en la cocina y hace los mejores platillos, además, conforme avance la competencia habrá pruebas más difíciles”.

Sobre enfrentarse a las opiniones de los jueces, acota: “Tú haces tu mejor esfuerzo, cuando no conoces algún producto, pues tratas de darle el mejor sabor, pero hay cosas técnicas que se te pueden salir de las manos”. Sin embargo, no descarta seguir participando en otros conceptos de reality donde puede demostrar sus capacidades.

Para fans

Otros proyectos

Agustín continúa con su concepto musical “Caballeros Cantan” donde resalta que pronto estará él con sus compañeros en un centro nocturno de la Ciudad de México: “Espero pronto tener la fecha”. Además, está al aire con la película “¿Quieres ser mi hijo?” y la tercera temporada de “El juego de las llaves”. “Por lo pronto estoy haciendo pruebas y castings para determinados personajes donde espero pronto poder confirmar alguno de ellos”.

CT