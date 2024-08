La empresa TV Azteca ha regresado a producir melodramas después de muchos años. Este nuevo ciclo lo ha comenzado con la telenovela “Cautiva por amor” que actualmente se está grabando en una hacienda de Cuernavaca, Morelos. Aunque aún no hay una fecha definida para su estreno, se prevé que sea en el primer trimestre del 2025.

La trama es protagonizada por Litzy, Daniela Castro, Plutarco Haza, Osvaldo de León, Rossana Nájera, Alejandra Lazcano y Erick Chapa, entre otros. Luis Urquiza es el productor ejecutivo. “Cautiva por amor” aborda la problemática del tráfico de personas, ofreciendo en su desarrollo giros inesperados y triángulos amorosos.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con Erick Chapa sobre su incursión en esta historia donde interpreta a “Fernando Fuentes Mansilla”, el hijo de los villanos “Isabel” y “Remigio”, encarnados por Daniela Castro y Plutarco Haza.

“Llevamos un par de meses grabando la telenovela y para mí es muy especial el hecho de que me hayan invitado a este regreso de Azteca a los melodramas. Yo estuve muchos años aquí haciendo muchas telenovelas con ellos, además, yo estudié en la escuela de actuación de la empresa (CEFAT), ahí me formé. Entonces, después de tantos años de andar en otros lados, regresar ha sido muy nostálgico, pues me he encontrado con compañeros, con directores y con productores, es una sensación de regresar a casa”.

Además, refiere que la manufactura que está implementando Azteca es de gran calidad, pues si bien se trata de echar adelante una telenovela con el toque clásico que a la gente le gusta donde se incluyen temáticas actuales, la calidad es otro atractivo a nivel técnico, pues están trabajando para que “Cautiva por amor” visualmente se vea como una serie. “Lo que me llamó mucho de aceptar el proyecto fue por el equipo con el que cuenta, en este caso el director de escena (Walter Doehner Pecanins) con quien ya había trabajado en ‘Enemigo íntimo’, él tiene una calidad muy grande y la dirección que tiene con los actores es muy buena, además todo el equipo que él trae es un producto diferente al que vemos normalmente en un melodrama”.

Sobre el desarrollo de la trama de “Cautiva por amor”, refiere Erick que ésta presentará temas fuertes. “La trata de blancas es un tema muy duro, el cual además lo vivimos en México, pero la historia también tiene varias historias de amor muy interesantes, hay elenco juvenil y gente como Plutarco Haza, Daniela Castro y Litzy, todo está muy bien pensado y estamos trabajando en conjunto para que todo salga lo mejor posible”.

Si bien Daniela y Plutarco son los grandes villanos de esta trama, Erick, quien será su hijo en la telenovela -“Fernando”- representa a un hombre bueno. “Jazmín Palacios”, interpretada por Litzy, es una mujer que busca venganza tras haber sido secuestrada y abusada por “Remigio Fuentes” (Haza), por lo que enamorará a “Fernando Fuentes” (Chapa), con quien se casará para destruir a su familia.

“Mi personaje es como la oveja negra de la familia, pero en el buen sentido. Es un papel que me ha permitido poder mostrar muchos matices, pues aunque sí tiene su carácter, él busca hacer bien las cosas. Entonces, poco a poco se irá dando cuenta de cómo es realmente su familia y creo que ese conflicto está muy padre. Todo comienza cuando ‘Jazmín’ y ‘Fernando’ se casan y llegan a vivir la hacienda de sus padres, ahí también el personaje tendrá un conflicto con la protagonista y además va a surgir un amor del pasado que también lo va a conflictuar”.

Erick, si bien está de lleno en las grabaciones de “Cautiva por amor”, espera que pronto se retomen las siguientes temporadas de las series donde participa, “Consuelo” y “El extraño retorno de Diana Salazar”.

Un clásico con temática actual

“Cautiva por amor” es la historia de “Jazmín Palacios” (Litzy), una hermosa joven que fue secuestrada por “Remigio Fuentes Mansilla” (Plutarco Haza), un político hacendado que la tuvo esclava de una red de tráfico de personas que él mismo lidera. Dentro de este cautiverio “Remigio” abusó de “Jazmín” e intentó matarla junto a su bebé. Sin embargo, “Jazmín” sobrevivió a los balazos de su agresor y tras doce largos años, tiempo que le costó recuperarse, regresa a la hacienda de los “Fuentes Mansilla” para encontrar al hombre que le arruinó la vida y así cobrar venganza.

CT