Switchfoot lanza "Native Tongue", nuevo álbum de estudio

La banda estadounidense de rock alternativo Switchfoot lanzó el viernes su onceavo álbum de estudio títulado "Native Tongue", que integra 14 canciones que apoyan a la comunidad e invita a recordar al mundo que "el amor es nuestra lengua nativa".

"Este disco es la historia de nuestro viaje a lo largo de los últimos meses"

"No somos sólo los cinco que estamos en el escenario, es una familia diseminada por todo el mundo", aseguró Jon Foreman, lider de la banda ganadora del Grammy en 2010.

El álbum, sucesor del lanzado en 2016 "Where The Light Shines Through" fue pensado para realizarse como un diario audiovisual de los pensamientos de cada uno de los integrantes a lo largo de sus giras mundiales "los máximos, los mínimos y todo lo intermedio. Este disco es la historia de nuestro viaje a lo largo de los últimos meses".

"Native Tongue" da el inicio del próximo tour en EU de la banda que iniciará en Las Vegas el próximo sábado 9 de febrero y que espera culminarse en Gilford en el Guntock Mountain Resort el 1 de agosto. A pesar de que Switchfoot no ha regresado a México desde su primera y única aparición en el José Cuarvo Salón de la Ciudad de México en septiembre de 2010 mismo año que fueron acreedores del premio Grammy a mejor Álbum Gospel Rock por su lanzamiento de aquel entonces titulado "Hello Hurricane", los fans tienen esperanzas de que, con el lanzamiento de este álbum, la banda considere incluír a Latinoamérica entre sus tours de conciertos.

Switchfoot está integrado por Jon Foreman, Tim Foreman, Chad Butler, Jerome Fontamillas y Drew Shirley.

"Native Tongue" cuenta con 14 canciones que exploran temas clásicos de la banda, como el ser interior, los recuerdos y la lucha. A continuación la lista completa:

Lista de canciones:

1- "Let It Happen"

2- "Native Tongue"

3- "All I Need"

4 - "Voices"

5 - "Dig New Streams"

6 - "Joy Invicible"

7 - "Prodigal Soul"

8 - "The Hardest Art"

9 - "Wonderful Feeling"

10 - "Take My Fire"

11 - "The Strength to Let Go"

12 - "Oxygen"

13 - "We´re Gonna Be Alright"

14 - "You´re the One I Want"

