Switch 2: Estos son los mejores memes de la nueva consola de Nintendo

El día de hoy Nintendo presentó oficialmente la Switch 2. Esta consola que buscará replicar o incluso mejorar lo conseguido por su predecesora. Después de semanas de filtraciones y rumores, la empresa japonesa detrás de figuras icónicas en el mundo gamer como Mario Bros, Zelda o Kirby.

A través de un video, Nintendo mostró las características que tendrá el Switch 2 para los nuevos usuarios fanáticos. Si bien algunas de ellas fueron recibidas, no faltaron las reacciones en redes que minimizaron las diferencias entre consolas y vieron en este nuevo anuncio, una estrategia más de marketing que de evolución en la experiencia de juego.

El primer vistazo oficial a Switch 2 ha sido en un vídeo de unos dos minutos y veinte segundos que no adelanta ninguna de sus especificaciones técnicas pero deja intuir algunas novedades, entre ellas un mayor tamaño que su predecesora y una revisión de los mandos Joy-Con, que ya no se conectarán por raíles y tienen un botón más cuya funcionalidad no ha sido especificada. El vídeo insinúa también que los mandos podrían usarse como ratón, tal y como habían señalado algunas de las filtraciones.

No obstante la fecha oficial de presentación será el próximo miércoles 2 de abril de 2025, en el que podremos conocer qué más diferencias tendrá el Switch 2 con respecto a su predecesor y, sobre todo, contra sus competidores.

Para hacer la espera más amena, a continuación te mostramos algunos de los mejores memes que provocó el anuncio de la Switch 2 de Nintendo.

Con información de EFE

