Brad Pitt "responde" al problema de la mujer francesa que fue estafada a su nombre

El actor Brad Pitt emitió recientemente un comunicado en respuesta a un caso que ha llamado la atención internacional: una mujer francesa fue estafada con 830 mil euros tras ser engañada por un individuo que usó inteligencia artificial para hacerse pasar por él.

Según reportes, la víctima, una mujer de 53 años, mantuvo contacto con el impostor durante un año y medio. Convencida de que estaba en una relación amorosa con el actor, accedió a enviarle dinero, en parte porque el estafador le hizo creer que necesitaba financiar un tratamiento contra el cáncer.

La mujer, quien concedió una entrevista a un canal de televisión francés, relató cómo llegó a confiar en el supuesto Pitt. Según sus declaraciones, el estafador no solo le enviaba mensajes románticos y promesas de matrimonio, sino también imágenes falsas generadas con inteligencia artificial, en las que el actor aparecía hospitalizado.

Un representante oficial de Pitt respondió a la noticia después de que se volviera viral

“Es terrible que los estafadores se aprovechen del vínculo especial que existe entre los fans y las celebridades. Este caso es un recordatorio de la importancia de no responder a mensajes no solicitados, especialmente si parecen provenir de actores que no tienen redes sociales”, señaló el portavoz.

Las autoridades francesas están investigando el caso, ya que los responsables buscaban vaciar por completo las cuentas bancarias de la mujer. Inicialmente, la víctima transfirió dinero para cubrir los supuestos impuestos de aduana de unas carteras de lujo que el falso Pitt le había prometido. Más tarde, el impostor le dijo que necesitaba fondos para un tratamiento urgente debido a un cáncer de riñón.

Aunque la hija de la mujer intentó advertirle sobre el engaño, ella seguía creyendo que su relación con el supuesto actor era genuina. Sin embargo, durante el verano de 2024, la mujer comenzó a sospechar, especialmente después de que Brad Pitt fuera visto públicamente junto a su pareja, Inès de Ramon.

En la entrevista, la víctima compartió cómo se sintió atrapada en la estafa

“No hay muchos hombres que te digan esas cosas. Me encantaba el hombre con el que estaba hablando. Sabía cómo dirigirse a las mujeres y todo estaba muy bien planeado”, confesó. Además, añadió: “Era nada más ni nada menos que Brad Pitt. Yo estaba asombrada. Al principio pensé que era falso, pero no podía entender lo que realmente estaba sucediendo”.

De acuerdo con el diario francés Sud Ouest, durante el periodo en que ocurrieron los hechos, la mujer se encontraba en proceso de divorcio de un empresario millonario, 19 años mayor que ella. Este contexto personal la habría hecho más vulnerable a las manipulaciones del estafador.

