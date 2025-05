Susana Zabaleta y Ricardo Pérez dan detalles de su relación

En una conversación íntima y sin filtros con el conductor Yordi Rosado, la actriz y cantante Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez hablaron abiertamente sobre su relación amorosa. A lo largo de más de dos horas, la pareja compartió detalles de cómo se conocieron, cómo manejan su diferencia de edad, los prejuicios sociales que enfrentan y las dinámicas que han construido en su vida en común.

Susana Zabaleta, reconocida por su trayectoria en la música, el teatro y la televisión, tiene 59 años. Ricardo Pérez, conocido por su participación en el pódcast La Cotorrisa, tiene 30. La pareja comenzó a salir a finales de 2023, poco después de coincidir en el programa "La Divina Comida", donde, según narran, surgió una conexión genuina que los sorprendió a ambos.

“Yo no sabía qué hacía ahí. Pensaba: ”wey, es Susana Zabaleta". La admiraba desde antes, pero nunca imaginé que habría una oportunidad de algo más. Cuando terminó la grabación, me quedé pensando en su voz, su forma de ver la vida. Dije: “quiero seguir hablando con ella”", relató Ricardo Pérez.

Cómo manejan los estigmas sobre su diferencia de edad

A lo largo de la entrevista, Zabaleta expresó con claridad su postura frente a los estigmas sociales que persisten en torno a mujeres mayores que se relacionan con hombres más jóvenes.

" Prefiero hombres más jóvenes porque los de mi edad ya no quieren hacer nada . No quiero cuidar a nadie. Ya crié hijos, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora quiero compartir mi vida con alguien que esté vivo, curioso, que tenga ganas de moverse, de crecer. No necesito que me mantengan ni mantener a nadie, pero si yo quiero regalarle algo a mi pareja, lo voy a hacer sin culpa ni permiso", declaró Zabaleta.

La actriz también hizo referencia a su independencia económica y al derecho de las mujeres a vivir relaciones en sus propios términos, sin ser juzgadas por ello.

"Trabajo desde hace muchos años, me va bien y me encanta consentir a la gente que quiero. ¿Por qué si un hombre mantiene a una mujer es normal, pero si una mujer lo hace, es motivo de burla? Si quiero tener a mi nalguita y comprarle cosas, lo haré. Es mi vida", afirmó, entre risas.

Ricardo, por su parte, aclaró que muchas de las críticas que ha recibido están basadas en prejuicios y falsas suposiciones. Además, reveló que lejos de ser mantenido, tiene una carrera sólida y estable.

"Hubo gente que dijo que estaba con Susana por fama o por interés. Es absurdo. Yo tengo mi trabajo, vivo de la comedia, tengo mis giras, mis proyectos. Ella no me mantiene, ni tendría por qué hacerlo. De hecho, ella misma bromea que gano cuatro veces más que ella. Nos complementamos, no nos necesitamos ", puntualizó.

Respeto mutuo y cómo se dio la relación

Otro tema que abordaron fue la admiración mutua y cómo eso se ha convertido en uno de los pilares de su relación. Para Zabaleta, el respeto intelectual y la capacidad de compartir ideas y sentido del humor son más importantes que cualquier otro factor.

"Una pareja no se salva solo con buen sexo. Se necesita admiración, respeto y un proyecto en común. Yo admiro profundamente a Ricardo, su inteligencia, su talento para hacer reír, su sensibilidad. No podría estar con alguien a quien no respeto ", señaló la actriz.

También hablaron sobre la manera en que se conocieron y cómo fue evolucionando su relación. Relataron, por ejemplo, que su primer viaje juntos fue a una boda a la que Susana había sido invitada y donde originalmente iba a asistir con otra persona, quien la dejó plantada. En vez de cancelar, decidió invitar a Ricardo.

"Le dije: oye, ¿quieres acompañarme a una boda? Y él me dijo que sí, sin poner peros. Le advertí que iba toda mi familia, que teníamos que volar, rentar camioneta, todo. Él dijo que sí a todo. Desde ahí supe que algo especial estaba pasando", contó Zabaleta.

La diferencia generacional también fue tema de conversación. Ambos reconocieron que al principio les generó duda, pero que con el paso del tiempo ha dejado de ser relevante.

"Nunca me imaginé estar con alguien 20 años mayor que yo. Pero el amor no tiene edad. Lo que sí tiene es mucha crítica. Al principio me daba miedo el qué dirán, pero me di cuenta de que lo único que importa es cómo nos sentimos nosotros", dijo Ricardo.

