El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, celebrado el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, estuvo a cargo del aclamado rapero Kendrick Lamar, quien ofreció una actuación memorable que fusionó sus éxitos más emblemáticos con mensajes sociales y políticos.

El reciente ganador de cinco premios Grammy arrancó el espectáculo de medio tiempo arriba de un espectacular coche negro, del que varios bailarines, vestido con los colores de la bandera estadounidense, salieron para iniciar con la presentación.

La presentación inició con el actor Samuel L. Jackson introduciendo a Lamar, quien emergió de un vehículo en el escenario, acompañado de una treintena de bailarines vestidos con los colores de la bandera estadounidense: rojo, azul y blanco.

"De eso es lo que estaba hablando", dijo Jackson para dar paso al último bloque de canciones, que incluyó, como era de esperarse "Not like us", canción por la que ganó el Grammy a grabación del año.

Durante su actuación, Lamar interpretó temas como "HUMBLE.", "DNA.", "Alright", "Not Like Us" y "All the Stars", esta última en colaboración con la cantante SZA, quien se unió como invitada especial.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó cuando la cantante SZA se unió a Lamar en el escenario para interpretar All the Stars, el éxito colaborativo de la banda sonora de Black Panther. Su presencia añadió una dosis extra de emoción y dinamismo a un espectáculo que ya se perfilaba como uno de los más memorables en la historia del Super Bowl.

