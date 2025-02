Con una destacada trayectoria en el teatro, cine y la televisión, el actor Enoc Leaño filmó en Guadalajara su más reciente proyecto cinematográfico, “Dúos”.

En entrevista con EL INFORMADOR, compartió detalles de esta cinta dirigida por el tapatío Frank Rodríguez, así como avances sobre otros proyectos en los que trabaja actualmente.

“La película está siendo filmada enteramente en Guadalajara. No conozco bien la ciudad, pero grabé en varios lugares como Chapultepec, Las Cañadas y una universidad”.

El actor comparte que ya terminó sus escenas y regresó a la Ciudad de México, “pero se integró Rodrigo Murray al elenco. Junto a Vania García, una actriz tapatía, somos los protagonistas”, relató el actor.

“Dúos”, escrita, dirigida y producida por Frank Rodríguez, plantea una reflexión sobre el amor, sus imposibilidades y los vacíos emocionales que deja un viejo amor.

Al respecto, Leaño explicó: “Es una tesis sobre el amor y la imposibilidad de amar. Trata sobre personajes que intentan llenar el vacío que les deja un amor perdido en esta ciudad. Mi personaje es un abogado exitoso que, a pesar de su éxito profesional, perdió a su ser amado y vive con ese dolor”.

La cinta presenta tres personajes principales: una estudiante de teatro que sueña con mudarse a Nueva York, un maestro de teatro y el abogado interpretado por Leaño.

Según el actor, cada escena fue cuidadosamente diseñada para resaltar su calidad cinematográfica: “Fueron cinco días intensos de grabación con muchas secuencias bien cuidadas. Espero que, una vez terminada, podamos presentarla en festivales, incluso en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG)”.

Personajes históricos

Enoc Leaño es reconocido por su interpretación de figuras históricas, especialmente Pancho Villa, a quien ha personificado en nueve ocasiones en diferentes formatos, incluyendo teatro, cine y doblaje. “Pancho Villa me costó muchos años encontrarlo, pero cuando llegó, lo hizo a raudales. Lo he interpretado en teatro, en Discovery Channel y en cine, aunque no participé en la serie que hicieron en Jalisco”, comentó.

Además, Leaño ha dado vida a otros personajes históricos como Luis Donaldo Colosio y Allende. Respecto a cómo llegan estos roles, aseguró: “El primero lo busqué, pero los demás llegaron solos. Mi físico también ayudó; interpretar a Villa abrió puertas para otros personajes”.

Leaño no sólo se dedica a la actuación, sino que también fundó el Festival Internacional de Cine La Toba, en su natal Baja California Sur. “Nací ahí, pero me fui a los 14 años. Mi necesidad de salir me llevó al teatro y, después, al cine. El año pasado realizamos la segunda edición y este año será la tercera, con España como país invitado. El festival se llevará a cabo a mediados de octubre”, compartió emocionado.

El actor está trabajando en varios proyectos simultáneamente. Entre ellos se encuentra la película “Nota Rosa”, que escribió y presentará próximamente. Además, prepara una coproducción entre México y Canadá y está por finalizar un documental titulado “A mis 77 años agua salada probé”. Este último aborda una conmovedora historia personal: “Es sobre mi madre, a quien mi hijo le enseña a nadar. Es un proyecto muy especial.”

Cabe señalar que “Dúos” se encuentra afinando los detalles finales, y buscarán presentarla en festivales de cine.

¿De qué se trata “Dúos”?

Es una tesis sobre el amor, visto desde “Ernesto”, un hombre mayor que pasa por la pérdida del amor de su vida y trata de encontrar la luz en alguien más; del otro lado está “Mara”, quien quiere estudiar teatro en Nueva York. Esos personajes se encuentran en sus búsquedas personales. Hay un tercer personaje, “Moisés”, un maestro de teatro que trabaja en la misma compañía donde está “Mara”; cada uno busca el amor desde puntos de vista distintos.

CT