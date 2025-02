Belinda rompe el silencio sobre su vida amorosa

Después de tomarse un descanso obligado debido al estrés laboral, Belinda reapareció este fin de semana para desmentir los rumores que circulaban sobre su vida sentimental.

En los últimos días, la cantante fue el centro de especulaciones sobre una posible relación con José Luis García Parra, Coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla. Aunque hasta el momento no había hablado del tema, decidió aclarar la situación con declaraciones que algunos interpretaron como una indirecta hacia su ex, Christian Nodal, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar. Los rumores comenzaron cuando Belinda y José Luis fueron vistos juntos tras regresar de Huatulco, donde presuntamente asistieron a una boda.

En una entrevista con Posta, la artista negó cualquier romance con el político y explicó que constantemente la relacionan con personas cercanas a ella.

"Bueno, a mí siempre me relacionan con todo el mundo, me relacionan con todos mis amigos, las personas con las que estoy, siempre. Es algo que no sé por qué hay esa obsesión conmigo de ponerme siempre con personas", señaló.

Aprovechó la ocasión para hablar sobre su vida personal y, aunque no mencionó a nadie en particular, muchos fans interpretaron sus palabras como una referencia a Nodal. La relación entre ambos comenzó en 2020 y estuvo rodeada de rumores sobre una posible boda que nunca se concretó. Tras su separación, Nodal inició una relación con Cazzu, con quien tuvo una hija, y en 2024 sorprendió al casarse con Ángela Aguilar.

Belinda dejó claro que es una mujer soltera y libre de salir con quien quiera. Entre risas, dijo: "Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no tengo... eh... no he dejado una familia nunca, soy una mujer que tengo todo el derecho de salir con quien yo quiera, tengo muchos amigos, mucha gente que quiero con quien voy a cenar, a comer, con quien voy a componer música".

También aclaró que su relación con José Luis es solo de amistad y que en adelante prefiere mantener su vida amorosa en privado, enfocándose en su carrera profesional.

Finalmente, Belinda restó importancia a los rumores, afirmando que la gente siempre hablará, pero que solo ella conoce la verdad sobre su vida.

"Que digan lo que quieran, nunca lo van a dejar de hacer, siempre van a seguir hablando, inventando, diciendo y la única que sabe de mi vida soy yo", afirmó.

MF