Super Bowl 2021: The Weeknd se apunta un touchdown sonoro

El show del medio tiempo del Super Bowl tuvo a The Weeknd como único protagonista en un espectáculo que provocó bastantes comentarios en redes sociales, no todos muy amables para el espectáculo ofrecido. Después de la primera parte del partido final de la NFL, el cantante canadiense subió al escenario montado en el campo de juego del estadio Raymond James, en Tampa.

El espectáculo comenzó con un coro de cánticos celestiales, como preámbulo para su canción “Starboy”, para después continuar con “The Hills”. En este tema el coro detrás del cantante se hizo manifestó más potente, pese a la brevedad de la versión.

Ya que el espectáculo se enfocó más a la televisión, con la restricción del público en el estadio, la producción de The Weeknd tuvo un momento tras bambalinas en el foro del estadio, con la canción “I Can’t Feel My Face”. Al comienzo del tema el cantante estuvo casi pegado a la cámara, dentro de un túnel en el que más tarde contó con la coreografía de una decena de bailarines rodeando al cantante. El vestuario resolvió el tema de la seguridad sanitaria con máscaras utilizadas por los bailarines, también con un guiño al concepto del rostro que se despliega en la letra de la canción.

Pronto el cantante regresó a ser visible en el estadio, aún cantando frente a la cámara con las graderías a sus espaldas, cantando “I Feel It Coming”, tema al que siguió “Save Your Tears”. Esta canción The Weeknd la cantó muy cercano a su guitarrista, una de las pocas ocasiones en que se vieron los músicos. Enseguida se verían más intérpretes, con la sección de cuerdas que da entrada a “Earned It”.

Con poco más de diez minutos de concierto, el repertorio se enfilaba al cierre, que culminaría con el cantante descendiendo al pasto del estadio para cantar y bailar. En el campo de juego los bailarines volvieron en mayor cantidad, igualmente vestidos de rojo y enmascarados. El tema final fue “Blinding Lights”, que pertenece a “After Hours”, su álbum de estudio más reciente, lanzado apenas en marzo de 2020.

EFE

Producción millonaria

Gracias a la iluminación de la escenografía y el juego de cámaras, cada una de las canciones que tocó The Weeknd presentó un aspecto visual diferente. Para ello, el músico invirtió siete millones de dólares para la producción de su espectáculo: para los artistas que pasan por el espectáculo de medio tiempo la exposición posterior que tienen es redituable a esa escala, como lo comprobó la colombiana Shakira en su participación en el Super Bowl de 2020 junto a Jennifer Lopez (un aumento en streamings de 834 por ciento).

A diferencia de ellas y otros consagrados que han pasado por el espectáculo del Super Bowl, The Weeknd lo hizo con una sólida pero breve carrera, con tan solo cuatro discos de estudio (“Kiss Land” fue su debut en 2013: siguieron “Beauty Behind the Madness” de 2015 y “Starboy” de 2016).

AFP

LO BÁSICO

No contó con invitados especiales

Abel Makkonen Tesfaye, nombre de pila de The Weeknd, versionó siete canciones de su repertorio, aunque sin la presencia de ningún invitado como se había especulado en rumores los días anteriores.

JL