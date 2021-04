Steven Van Zandt convierte al mundo en su escenario

El músico Steven Van Zandt, mejor conocido como Little Steven, ha tenido este 2021 dos lanzamientos. El también guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen estrena “Macca to Mecca! Live at the Cavern Club” (Liverpool) tributo a The Beatles, además de una versión extendida (el doble de material) de su disco “Soulfire Live!”.



En “Macca to Mecca” cuenta con la participación del ex Beatle Paul McCartney. Desde su hogar en Estados Unidos, Steven platicó sobre estos proyectos y su carrera en general: “‘Macca to Mecca’ lo hicimos espontáneamente, cuando estábamos en el tour británico y pasamos por Liverpool. Quisimos hacer el tributo al cuarteto. No tocaba canciones de ellos desde mis tiempos de estudiante”.



La pandemia tomó a Steven de regreso a casa, luego de varios años de tour: “Tuve suerte: estuve de gira año tras año, 2017, 2018 y 2019. Primero por ‘Soulfire’, luego la gira por ‘Summer of Sorcery’ (2019). De esa gira hay otro disco que saldrá en junio. Estuve de gira tres años y me sentó bien estar en casa un año. Espero regresar en 2022, con la E Street Band”.



Como solista, Little Steven ha lanzado siete discos de estudio y los dos relanzamientos en vivo. Para el músico, la manera de grabar continúa sin modificaciones: “No ha cambiado mucho: sigo grabando en tape, análogo. La única diferencia con estos discos es que son en vivo. Tengo una banda de 14 miembros, una de las mejores bandas que he tenido. Los discos en vivo no son tan distintos de lo que hacemos en el estudio: cambiamos algo de los arreglos, grabamos algunas canciones que no tenían metales ni coristas. Es algo diferente, un desarrollo artístico legítimo: sumamos, cambiamos. Se vuelve su propia manifestación. Eso lo hace emocionante, en especial con una banda así de buena. No tuve que cambiar ni una sola nota, de ningún músico”.



Enfrenta la crudeza del mundo



Steven ha sido también activista. Sobre su papel como vocero de causas, nos recordó: “Cuando hice mis primeros cinco discos en los ochenta era muy político, mucho. Hablábamos del sistema de Gobierno de Sudáfrica, el apartheid, sacamos a Mandela de la cárcel. Hicimos mucho. Ahora cuando vuelvo al negocio como solista, 30 años después, es muy diferente. Entre estos años hice los ‘Sopranos’, hice ‘Lilyhammer’ (el primer show en Netflix), estuve con Bruce Springsteen con la E Street Band. Me alejé de mi propia música por tres decenios”.



“Cuando volví en 2017 Trump estaba entrando. Es un ambiente muy difícil ahora: en los ochenta todo estaba escondido, detrás de la escena. No se veían los hilos ni quién hacía las cosas mal. Por eso pensaba que era importante señalar quiénes hacían las cosas mal, como Ronald Regan. Pero Trump presumió enjaular a los niños para evitar que los inmigrantes vinieran. ¿De qué se puede hablar? Ya no hay nada escondido, no hay secretos: presumen de una manera autoritaria y fascista. ¿Cómo podría ser útil como artista? Pensé que podría ser mejor no ser tan político: mejor invitar a todos al concierto, ver la música como un punto de encuentro, ahora que estamos tan divididos en el día a día. Veamos la música como el espacio común para la unión, tenemos algo en común”.

Fascinado con la actuación



Steven sorprendió al convertirse en actor a comienzos de los 2000, al protagonizar “Los Sopranos” (serie a la que audicionó para el protagónico). De esa otra faceta de su vida nos compartió: “Me encanta actuar. Me dio un nuevo oficio. Es un regalo aprender algo así. ‘Los Sopranos’ fue mi escuela de actuación, no hay mejor escuela que eso. Luego hice ‘Lilyhammer’, utilicé lo que aprendí en ‘Los Sopranos’.

Coproduje, coescribí, dirigí el último episodio. De hecho fueron varios nuevos oficios, fue divertido. Hay que seguir aprendiendo siempre. En verdad me encantó. Me hubiera gustado hacerlo este año que estuve libre. Pero quizá después del siguiente tour. No veo nada pronto. Toma unos seis meses hacer un programa. En 2022 creo que estaré de gira con E Street Band”.



AMD