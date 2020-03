Stephen "Thundercat" llegará por primera vez a Guadalajara

El ganador del Grammy, Stephen “Thundercat” Bruner presentará un concierto por primera vez en Guadalajara en el C3 Stage, como parte de su “Latin America 2020 Tour”.

La cita con él quien también colaboró con artistas influyentes del hip-hop y el jazz durante la primera década del nuevo milenio, será el próximo 22 de mayo a las 20:00 horas.

Los boletos se podrán adquirir a través del sistema Ticketnow.

Early bird: $590

General: $650

“Thundercat” ha participado en el trabajo de Kendrick Lamar, Erykah Badu, Childish Gambino, Mac Miller, Pharrell, Travis Scott, Sa-Ra, Flying Lotus, Snoop Dogg, entre otros. Además, Ariana Grande grabó un cover de su éxito “Them Changes”.

El trabajo de Stephen destaca por “Drunk”, álbum que fue aclamado por la crítica y lo posicionó entre los más escuchados de R&B en EU. En el proyecto, incluyó colaboraciones con Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, Kamasi Washington, entre otros.

En Abril de 2020, “Thundercat” presentará su más esperado LP de nombre “It Is What It Is”, producido por Flyng Lotus y cuenta con la participación de Childish Gambino, Ty Dolla $ign, Lil B, Kamasi Washington, Steve Lacy y BADBADNOTGOOD.

AC