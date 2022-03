Es una comedia de acción y aventura dirigida por Susanna Fogel, que es perfecta para el entretenimiento, ya que solo invita a un momento de ocio, la cual ya está disponible en StarzPlay.

The Spy Who Dumped Me ya se puede ver en StarzPlay. ESPECIAL/CORTESÍA DE STARZPLAY.

La trama de The Spy Who Dumped Me cuenta la vida de dos chicas, Audrey y su amiga Morgan, quienes llevan unas vidas monótonas, cuando el modesto ex novio de Audrey, Drew, reaparece en su departamento con un equipo de asesinos letales tras de él.

Ahora, las chicas están involucradas en una conspiración internacional, cuando descubren que Drew, es en realidad un espía.

Con las actuaciones de Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan, Ivanna Sakhno, entre otros.

Con información de StarzPlay.

XM