Nana Calistar: Horóscopos de HOY 9 de mayo

Aries

Hoy, puedes sentir tristeza al recordar a alguien que ya forma parte de tu pasado, pero en lugar de dejarte abrumar, es mejor enfocarte en sonreír por los momentos buenos que compartieron. Deseo que este día esté lleno de alegría y libre de preocupaciones, centrándote en la felicidad con tu familia y protegiéndola de cualquier influencia negativa. Esta semana, vendrán cambios y oportunidades para crecer, comprendiendo que lo mejor aún está por venir y que cada uno recibe lo que merece en última instancia. Recibirás noticias que te invitarán a reflexionar sobre diversos aspectos de tu vida.

Es importante estar alerta ante cambios repentinos en tu estado de ánimo, ya que podrías experimentar fluctuaciones intensas que te lleven a criticar sin razón, incluso a quienes no lo merecen. Evita que te roben, especialmente en casa, ya que podrías enfrentarte a situaciones de este tipo debido a personas que permites ingresar en tu vida. También, es probable que recibas noticias relacionadas con un antiguo amor y observes cambios en tu actitud que podrían decepcionarte a ti mismo. En los próximos días, te invito a reflexionar y liberarte de aquello que te causa dolor y te impide avanzar. Lamentablemente, una amistad podría sufrir un contratiempo.

Tauro

Si te enteras de que un amigo está siendo engañado en su relación, te enfrentarás a un dilema sobre si contarle o no. Además, deberás estar atento a posibles accidentes y caídas que podrían ocurrir con frecuencia. Si estás en una relación, es crucial que redobles tus esfuerzos y le dediques más tiempo, ya que podría estar enfriándose debido a distracciones innecesarias. Es esencial que revises tu comportamiento y actitud hacia los demás, evitando caer en la arrogancia y el materialismo. Busca una pareja que te complemente y te haga sentir valorado, en lugar de alguien que solo te cause preocupaciones, celos y desconfianza, o que socave tus sueños.

Si tu pareja se ha distanciado de ti, es posible que sea resultado de tus cambios de humor y comportamiento reciente. Debes tener cuidado con los celos infundados y evitar crear situaciones imaginarias que no existen. Este es un momento crucial para tomar decisiones importantes en tu vida, ya que ciertos proyectos comenzarán a tomar forma de manera positiva.

Géminis

Es importante recordar que las apariencias pueden engañar, por lo tanto, es fundamental evitar sacar conclusiones precipitadas y aprender a disfrutar el momento presente. No permitas que el miedo te detenga respecto a tus proyectos, ya que existen muchas posibilidades de que se materialicen. Sin embargo, debes estar alerta ante la presencia de personas del pasado que podrían intentar entorpecer tu presente y causar obstáculos tanto para ti como para tu familia. Recuerda que tus sueños y metas son personales, y no deben estar condicionados por las expectativas de otros, ya sean familiares, pareja o vecinos. Concéntrate en alcanzarlos y no pierdas tiempo en trivialidades o distracciones que no te aportan nada positivo.

En ocasiones, la sensación de desesperación por no tener claros tus objetivos se debe a la falta de un proyecto de vida definido. Simplifica tu existencia y no te compliques tanto. Es posible que hayas dejado pasar oportunidades de felicidad por involucrarte con personas que solo te causan frustración y agotan tu paciencia. Se avecinan cambios laborales que te beneficiarán considerablemente, así como la llegada de nuevas relaciones amorosas y modificaciones en tu círculo de amistades.

Cáncer

Es momento de transformar actitudes negativas y adoptar una nueva perspectiva hacia la vida. Estás en una etapa crucial para cambiar aquello que consideras un obstáculo o una distracción en tus planes futuros. Es hora de tomar las riendas y dejar de desperdiciar el tiempo en trivialidades. Un familiar necesitará tu apoyo emocional y tus palabras de aliento en estos momentos. Es posible que sientas la necesidad de reconectar con alguien del pasado, pero asegúrate de no confundir tus sentimientos ni tus objetivos personales. Es importante ser honesto y claro con las personas que te rodean para evitar cometer errores que puedan herir sentimientos.

Es probable que experimentes un aumento de peso, dolores musculares y fatiga mental en los próximos días. Para renovar las energías en tu hogar, puedes utilizar velas con aromas que te agraden y reemplazar objetos rotos, ya que estos pueden absorber energías negativas. Una amistad del pasado podría regresar, reconociendo sus errores y pidiendo disculpas. Considera dejar de lado el orgullo y brindarle una segunda oportunidad si así lo deseas. No te dejes afectar por chismes en el trabajo y aprende a ignorar los comentarios negativos de personas que no contribuyen al crecimiento personal ni profesional.

Leo

Se avecinan nuevos amores y oportunidades para concretar tus proyectos pendientes. Es hora de dejar de buscar excusas para justificar errores pasados, ya que la vida te brindará una oportunidad significativa para crecer tanto en el ámbito laboral como en el familiar. Es probable que se resuelvan problemas con amigos y que un familiar te sorprenda gratamente. En este momento, es crucial reflexionar sobre tus aciertos y errores, comprometiéndote a cambiar aquellos aspectos de tu persona que no te han permitido mejorar y que han distanciado a personas importantes de ti. Se acercan momentos cruciales en los que deberás pensar detenidamente antes de tomar decisiones importantes para evitar cometer grandes errores.

Es importante tener precaución con las amistades en el trabajo, ya que podrían involucrarte en chismes que afecten tu reputación. Además, se vislumbra un proyecto prometedor que podría implicar salir de tu ciudad o mudarte a otra. Si tienes pareja, es fundamental no ser manipulador y aprender a respetar su espacio y libertad. Recuerda que no te gustaría que te trataran de la misma manera.

Virgo

Es momento de dejar atrás los rencores y comunicarte con ese familiar con quien has tenido problemas. El orgullo puede transformarte en alguien que no eres realmente. Es importante que empieces a priorizarte más a ti mismo antes que a los demás. A menudo te sacrificas mucho por tus seres queridos, dejando de lado aspectos importantes como tus propias metas y sueños.

Es probable que muchos de tus pensamientos sobre cierta persona se confirmen, así que no te desanimes ni te decepciones. Recuerda que las cosas tienden a equilibrarse por sí solas con el tiempo. Se avecinan momentos difíciles, ya que habrá personas en tu entorno laboral o social que intentarán hacerte sentir mal por errores pasados.

Podrías enfrentar una traición por parte de un amigo. En estos días, tu familia debería ser tu prioridad principal. Dedica tiempo a quienes más quieres, ya que es una inversión valiosa. No permitas que los errores del pasado afecten tu presente. Recuerda que quien realmente te valora hará todo lo posible por mantenerte en su vida, mientras que aquellos que no, solo encontrarán excusas para alejarse.

Libra

Se vislumbran grandes avances en el ámbito financiero. Sin embargo, es importante no invertir en algo solo por una corazonada; sé más astuto y podrás lograr más de lo que imaginas. En cuanto al amor, no se percibe una situación clara, pero con el paso del tiempo te darás cuenta de que no necesitas la presencia de otra persona para ser feliz. Has aprendido a apreciar tu soledad y tu individualidad, y valoras tu espacio personal.

Aunque una amistad se aleje, llegarán dos nuevas personas a tu vida que te ayudarán a mejorar aspectos negativos que has cargado durante mucho tiempo. Sin embargo, existe la posibilidad de ser víctima de robo o de sufrir un accidente, así que es importante estar atento a tu entorno. Si tu pareja ha estado actuando de manera extraña últimamente, es fundamental tener una conversación honesta, ya que podría haber alguien más compitiendo por su atención. Es importante reducir la necesidad de tener una pareja, ya que la vida te brindará a la persona adecuada en el momento indicado. Además, es posible que se acerquen enfermedades respiratorias, por lo que es necesario cuidar tu salud.

Escorpión

Recibirás noticias de alguien significativo para ti que ha estado algo distante últimamente. Si has experimentado problemas con tu pareja, un detalle que está por llegar podría mejorar la relación entre ustedes. Después del 15 de mayo, notarás un cambio en tu actitud hacia una persona con la que solías mantener cierta distancia.

Tu carácter siempre será distintivo; tienes la capacidad de liderar y mantener el control de las situaciones. Es natural para ti querer imponer tu voluntad y dar órdenes. Existen muchas posibilidades de embarazo en la familia, y tendrás la oportunidad de influir positivamente en un asunto negativo que afecta a un miembro de tu familia, ofreciéndole consejo y apoyo.

Debes tener cuidado con caídas y enfermedades, ya que serán bastante comunes. Es posible que surjan cambios de opinión o planes de última hora que puedan alterarte o incomodarte. Si sientes que la persona con la que estás te hace sentir más humano, entonces estás con la persona adecuada. Lucha por mejorar la relación y crea momentos agradables juntos, especialmente si han atravesado momentos difíciles. No la dejes ir y trabaja en fortalecer su conexión.

Sagitario

Si un familiar te provoca enojo, trata de no estresarte demasiado, no vale la pena y pronto se te pasará. Prepárate para recibir noticias inesperadas y tal vez una propuesta inapropiada en el ámbito de las relaciones personales. Si tienes dudas sobre alguien, no te apresures ni sigas adelante; confía en tu instinto y en lo que tu corazón te dice, porque es la voz más importante a la hora de tomar decisiones.

Tal vez hayas tenido la oportunidad de ser feliz con alguien de lejos, o quizás esa oportunidad esté por llegar, pero si continúas disfrutando de una vida caótica, es probable que termines solo. No temas a los cambios en tu vida; cualquier cambio que se presente será para tu beneficio. Los astros indican la llegada de una persona del signo de Acuario, Leo o Piscis que te enseñará el verdadero valor de la vida.

El amor no ha llegado porque aún sigues aferrado al pasado. Es hora de cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades. No te preocupes por los chismes de la familia; recuerda que tu vida es tuya y solo tú tienes el derecho de decidir cómo vivirla.

Capricornio

Si recibes una noticia de una amistad que te hace sentir incómodo, trata de no estresarte y no dejes que lo que sucede a tu alrededor te afecte demasiado. Estarás muy reflexivo en estos días, preocupado por el futuro y con miedo a lo desconocido. Es importante que no descuides a tu familia y les demuestres cuánto te importan.

El próximo ciclo será desafiante, pero te traerá grandes satisfacciones y alegrías. Es posible que una persona mayor que tú comience a mostrarte interés romántico; si te agrada, no dudes en explorar esa conexión, y no te preocupes por lo que otros piensen.

Podrías recibir noticias sobre la enfermedad de un familiar, lo cual podría incomodarte. Es esencial recordar que buscar información sobre personas de tu pasado no te beneficiará en nada; enfócate en tu vida actual y lo que está sucediendo en ella. Existe la posibilidad de un viaje y de conocer a alguien a través de una red social, pero asegúrate de no confiar demasiado rápido; el amor se construye con el tiempo y la confianza.

Se avecinan cambios en tu estado de ánimo que podrían afectar tu trabajo y el ambiente familiar. Es importante no dejar que la tristeza te abrume, sino abordar los problemas que te aquejan de manera proactiva.

Acuario

Los amores del pasado pueden seguir apareciendo, pero ya no te afectarán como antes, estás en una fase de fortaleza donde los comentarios negativos simplemente resbalan. Sin embargo, después del 10 de mayo, debes tener mucho cuidado con las decisiones que tomes, ya que podrías arrepentirte de grandes errores. Se acercan momentos importantes en tu vida, con sueños que se están materializando, como la posibilidad de obtener un nuevo auto o adquirir una propiedad. Es fundamental que te acerques más a tu familia, ya que en este momento necesitan mucho de tu compañía.

Evita excederte en la comida, ya que sabes que tiendes a subir de peso rápidamente y luego es complicado bajarlo. Has estado reflexionando mucho últimamente; es importante aprender a no dejarte afectar tanto por los problemas de los demás y priorizar tu bienestar. Las relaciones prohibidas no son para ti, así que evita involucrarte en ellas, ya que podrías exponerte a sufrir un gran engaño en el futuro.

Piscis

Es importante que valores lo que tienes a tu alrededor y no te compliques demasiado la vida. Deja de perder tiempo en personas que no te merecen y comienza a apreciar las oportunidades que se te presentan. Entrégale tu corazón a alguien que realmente lo valore y cuide. Estás pasando por una etapa algo complicada, con la tristeza muy presente. Para los Piscis, estas fechas suelen ser difíciles, ya que pueden sentirse desanimados al ver que algunos sueños no se materializan y al enfrentarse a la ausencia de personas queridas o problemas familiares.

Podrías encontrarte con una mentira por parte de una amistad a la que aprecias mucho. Aprende a perdonar los errores, pero sé más cauteloso con las personas. Cuídate de las infecciones estomacales y deja de obsesionarte con lo que te hace daño y te pone de mal humor. Es momento de valorar a quienes están a tu lado y dejar ir aquello que te afecta y te quita la paz. No permitas que las palabras de otros te perturben; pon en su lugar a quien esté hablando de ti y no dejes que los chismes perturben tu tranquilidad.

Con información de Nana Calistar

NA