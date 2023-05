Marco Antonio Regil se declara sapiosexual ¿Qué significa?

Este martes el conductor Marco Antoni Regil se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que en el programa de "Ventaneando", conducido por Pati Chapoy, revelara identificarse como sapiosexual.

A lo largo de su carrera profesional, Marco Antonio Regil ha mantenido el tema de su vida amorosa alejada de los medios, situación que ha generado varios rumores sobre su identidad sexual durante varios años.

Durante su visita al programa de Tv Azteca, el conductor habló sobre varios temas como nunca lo había hecho, tanto laborales como privados, uno de ellos fue acerca de su madre, quien estuvo a punto de abortar a Marco Antonio Regil en tres ocasiones.

El famoso conductor reveló que apenas a los 15 años de edad ganó un concurso de locución, siendo esa la primera vez que estuvo un encuentro con los micrófonos, más sin embargo dijo que no fue nada fácil llegar a los medios pues "tuvo que picar piedra para llegar hasta donde está".

Posteriormente, Regil detalló que a lo largo de su vida se enfocó en el trabajo y en cuidar de su madre, antes que en establecerse con una pareja. Incluso expresó que estuvo a punto de llegar al altar, pero no se concretó porque la persona en cuestión quería que la mantuviera.

Por otra parte, aunque está soltero, Regil no se siente solo. De hecho, se autodenomina como sapiosexual.

"Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres conscientes, los amigos conscientes, compartir con gente consciente", confesó Marco.

¿Qué significa ser sapiosexual?

De acuerdo con el portal "Psicología y mente", la sapiosexualidad es un término que se ha popularizado en los últimos años y habla sobre dos conceptos importantes en la vida: La atracción sexual y las capacidades cognitivas que favorecen el aprendizaje.

El artículo menciona que la gente tiende a enamorarse de personas que nos resultan misteriosas o que no se conocen bien.

"Nos atraen, pues, las personas complejas, aquellas que nuestra mente no es capaz de abarcar en una sola conversación", detalla.

Esto hace que se busque un prospecto que pueda adaptarse a muchos contextos, es decir que sea inteligente y es de donde parten los conceptos de sapiosexualidad.

"El sapiosexual se siente estimulado o desafiado por la manera de pensar del otro. Básicamente, encuentra el intelecto de su pareja sexual como su rasgo más atrayente", señala.

