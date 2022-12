Este miércoles 21 de diciembre se estrena la cuarta temporada completa de What We do in the Shadows en exclusiva por Star+.

What We do in the Shadows. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Basada en el largometraje homónimo de Jemaine Clement y Taika Waititi, la serie da una mirada al estilo documental de la vida de cuatro vampiros que llevan cientos de años viviendo juntos en Staten Island.

La cuarta temporada sigue las hazañas nocturnas de los vampiros Nandor, Laszlo, Nadja y Colin Robinson, mientras navegan por el mundo moderno de Staten Island con la ayuda de su familiar humano, Guillermo.

What We do in the Shadows. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Los vampiros regresan a Staten Island sin dinero para reparar su mansión a punto de colapsar. Mientras que la eterna búsqueda de amor de Nandor finalmente da resultados, Nadja logra cumplir su sueño de abrir el club nocturno de vampiros más popular en el área triestatal, Laszlo intenta criar a Baby Colin para que sea algo más que un vampiro energético, y Guillermo ingresa en un camino emocional que afecta su amor por su familia y por los demás.

Todas las temporadas anteriores ya disponibles en Star+.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM