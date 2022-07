Este miércoles 6 de julio se estrena la miniserie protagonizada por Russell Crowe, titulada The Loudest Voice, basada en el libro The Loudest Voice in the Room (2014) de Gabriel Sherman.

Para entender los eventos que llevaron al surgimiento del Partido Republicano moderno, se debe entender a Roger Ailes.

The Loudest Voice. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

A lo largo de siete capítulos, la serie está enfocada principalmente en la última década en la que Ailes se convirtió en el líder de facto del partido, además también se abordan eventos definitivos en la vida de Ailes, incluidas sus experiencias con líderes mundiales que dieron origen a su carrera política y las acusaciones de acoso sexual así como los acuerdos que pusieron fin a su reinado en Fox News.

El elenco que complementa The Loudest Voice, que sigue el auge y caída de Roger Ailes, está integrado por Seth MacFarlane, Sienna Miller, Naomi Watts, Simon McBurney, Anabelle Wallis, Aleksa Palladino, entre otros.

Con información de The Walt Disney Company México.

