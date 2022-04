Una nueva serie original de Star+ se estrena este mes de abril, ahora se trata de Bel-Air, la cual está disponible en su totalidad a partir de este 27 de abril en el servicio de streaming de entretenimiento Star+.

Los episodios de Bel-Air tendrán duración de una hora. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Con la producción ejecutiva de Will Smith, Bel-Air es un reboot de la icónica serie de los años noventa The Fresh Prince of Bel-Air, que en Latinoamérica se le conoció como El príncipe del rap, protagonizada por Will Smith.

Ambientada en Estados Unidos, la trama de Bel-Air ofrece una inédita y dramática mirada al viaje que cambia la vida del joven Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones privadas de Bel-Air.

Jabari Banks es Will en Bel-Air. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Después de dejar atrás el único hogar que ha conocido durante toda su vida, ahora viaja a un lugar desconocido para aprovechar una segunda oportunidad, donde Will descubre que su vida está ‘patas arriba’ a medida que se enfrenta a nuevos desafíos y prejuicios en un mundo de riqueza y aspiraciones.

Bel-Air cuenta con las actuaciones de Jabari Banks, Coco Jones, Olly Sholotan, Cassandra Freeman, Adrian Holmes, entre otros actores.

Con información de The Walt Disney Company México.

