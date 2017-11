Spotify honra a Pedro Infante con playlist de sus éxitos

El próximo sábado 18 de noviembre se festeja el centenario del natalicio del cantante y actor Pedro Infante Cruz, por lo que la plataforma de música Spotify preparó un playlist con sus grandes éxitos.

La música del "ídolo de México" y representante de la época de oro del cine mexicano, trascendió fronteras y generaciones con su carisma y su peculiar voz, por lo que hoy en día sus discos suman 411 mil escuchas mensuales en dicha plataforma.

El cantante de "Amorcito Corazón", interpretó diversos géneros como chachachá, vals y bolero, aunque sus temas más populares pertenecen a los géneros de música ranchera y mariachi.

Por todo ello, Spotify rinde un homenaje con dos playlists con sus más grandes éxitos, el primero se denomina "This is: Pedro Infante", en el cual se pueden escuchar clásicos como: "Cien años", "Fallaste corazón", "No volveré", o "Cuando sale la luna".

En un comunicado se indicó que la segunda playlist es: "Pedro Infante: Cancionero", la cual incluye su legado musical pero en voz de artistas como Luis Miguel, Lupita D'Alessio, Vicente Fernández y Mijares, por mencionar algunos.

Datos de la plataforma precisan que la Ciudad de México concentra a la mayor cantidad de seguidores de la música del ídolo de Guamúchil, seguida por Guadalajara, Puebla, Morelos y Zapopan, Jalisco.

