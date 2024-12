Spotify Wrapped 2024: Estos son los usuarios que NO podrán verlo

Desde el 2016, la aplicación de Spotify comenzó a mostrar un resumen de lo que los usuarios escucharon durante todo su año, incluyendo su top de artistas, canciones, géneros y una playlist o lista de reproducción personalizada con todas las canciones más representativas. A partir de ahí, el Spotify Wrapped se volvió uno de los eventos del año más esperados por los usuarios.

No es necesario tener una cuenta Premium de Spotify para ver el Spotify Wrapped, todos los usuarios con una cuenta personal, ya sea Premium o gratuita que hayan consumido el contenido de Spotify pueden acceder a esta función. Sin embargo, sí hay una recomendación que la plataforma sugiere para que todos los usuarios puedan acceder a su resumen anual, y ésta es la de mantener actualizada la aplicación, ya que quienes no tengan actualizada la aplicación no podrán acceder a su Spotify Wrapped.

En la página oficial se explica que es recomendable actualizar la aplicación porque, además del Wrapped, con la última versión de Spotify se tiene acceso a nuevas funciones y experiencias mejoradas en las que los equipos de la empresa trabajan arduamente para poder implementar.

¿Cómo actualizar mi aplicación de Spotify?

Si tu teléfono no está configurado para actualizar la aplicación automáticamente o no se ha actualizado manualmente durante un tiempo, se puede hacer mediante los siguientes pasos:

Visita la App Store de Apple si tienes un iPhone o la Google Play Store si tienes un Android.

Busca y encuentra tu aplicación Spotify.

Una vez que aparezca, verás si tienes la última versión, en caso contrario pulsa el botón de “Actualizar”.

Espera a que termine la descarga y la aplicación estará lista.

¿Cómo puedo ver mi Spotify Wrapped?

Iniciar sesión con la cuenta que se utilizó durante el año.

Esperar a que aparezca el anuncio emergente de Spotify Wrapped en el inicio de Spotify.

Pulsar sobre el anuncio para ver la presentación.

Si no se recibe la notificación, se puede buscar “Spotify Wrapped” en la barra de búsqueda de la aplicación o hacer la búsqueda en Google de la página oficial del Wrapped de Spotify.

“Spotify Wrapped es nuestro agradecimiento anual a los usuarios, artistas y creadores de todo el mundo. Cada año, Wrapped celebra la música y los podcasts que musicalizaron el mundo que nos rodea”, se explica en la página oficial, y este 2024 se espera que esté disponible a partir del 4 de diciembre.

