Spiderman interviene en pelea callejera en Nueva York (VIDEO)

El contenido, compartido en redes sociales, muestra una discusión entre tres personas en calles de la gran manzana. En un arranque, uno de los implicados le arroja una valla metálica a otro, y comienza a golpear a otro, lo que comienza una pelea ante la mirada expectante de los transeúntes.



Rápidamente, el primer agresor, que se puede observar en el video es un señor de avanzada edad, es reducido con un certero golpe, lo que levanta las reacciones de las personas que observaban el conflicto. Este trata de levantarse y pretende seguir peleando, sin embargo, es detenido por un personaje conocido en Nueva York, ni más ni menos que Spider-Man.



En el video se puede percibir que los hombres ya llevaban momentos discutiendo/ Ig @spidercuz___





Una persona caracterizada como el icónico superhéroe de Marvel intercedió por el señor para que no siguieran con la pelea. Lo cual no logra en primera instancia, no obstante, la curiosa aparición del personaje y más aún con el “outfit” que vestía (simulando a lo que en redes se le conoce como “spider-cholo”) disminuyó las agresiones hasta que estas cesaron.

Al final del video se muestra como este raro Spiderman comienza a bailar al ritmo de la multitud, mientras que los protagonistas de la pelea solo lo observan incrédulos de la situación. Al agredido no le queda de otra más que unirse a bailar con “SpiderCholo”.









La persona vestida de Spiderman es el usuario @spidercuz___ , icónico personaje en Nueva York, dedicado a hacer sketches disfrazado del hombre araña con cierta caracterización de rapero, que apela a las costumbres y modo de vivir de este cierto sector de la población norteamericana. El video original fue compartido en su cuenta de la red social Instagram, con la leyenda “VIVIENDO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, TENGO QUE PROTEGER LA CIUDAD ��������������������️�� POR TODO MEDIO, EL TÍO BEN ESTARÍA ORGULLOSO ����”