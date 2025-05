Denuncian presunto plagio de Karol G a Natalia Lafourcade por esta canción

Nuevamente acusan a Karol G de plagio; ahora enfrentada contra Natalia Lafourcade. Hasta el momento, ninguna de las dos se ha manifestado al respecto.

Se trata de la canción "Milagros", el más reciente estreno de "La Bichota", a la que le notaron demasiadas similitudes con "Hasta la raíz", de la compositora mexicana Natalia Lafourcade.

"¿De dónde me suena esta canción? Tiene una métrica muy parecida a 'Hasta la raíz' de Natalia Lafourcade", dijo el influencer Cyberdipo, que dedica su contenido a comentar y reaccionar a estrenos musicales .

En las redes sociales, hubo comentarios encontrados, pues para algunas ambas melodías son muy diferentes, mientras que para otros es un plagio:

"Nada que ver, las dos son muy diferentes, pero únicas", "Vale 20 si te suena o no. La canción de Karol G está buena", "¿La gente no sabe que es un sample?", "¿Por qué siempre tratan de ver todo mal? Siempre el criticar, ver cosas malas, comparar, siempre encontrando algo para hablar mal", "Aunque sea copia, siempre queremos mucho a Karol G", "Utilizan instrumentos autóctonos andinos las dos canciones, nada más", "Si eso dije se me pareció mucho".

Toda esta disyuntiva recordó la vez que Karol G sacó el tema "Contigo" junto con Tiësto, el cual recibió acusaciones de plagio con el hit del 2005 "Bleeding Love", de Leona Lewis.

Hasta el momento, ni Natalia Lafourcade ni Karol G han realizado comentarios al respecto.

Lo que sí es que tras el estreno de su documental "Mañana fue muy bonito", que ya está disponible en Netflix, "La Bichota" reapareció renovada y con un look diferente, además de nueva música y un nuevo camino en su carrera.

La cantante colombiana publicó en horas de la madrugada el sencillo "Milagros", tema con el que incursionó en un nuevo género alejado del reguetón y los sonidos urbanos que la caracterizan, pues por primera vez una de sus canciones está acompañada de flautas, tamboras y cantos de aves que la conectan con sus raíces.

