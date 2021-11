Sophie Turner se burla de los "anillos de castidad" de los Jonas Brothers en especial de Netflix

La británica Sophie Turner participó en el especial de Netflix "Jonas Brothers Family Roast", donde los famosos hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas recibieron burlas por parte de sus esposas y de algunos comediantes como Lily Singh y Pete Davidson.

En el especial, que se estrenó el pasado 23 de noviembre y actualmente es uno de los títulos más buscados en la plataforma, los Jonas Brothers fueron homenajeados y al mismo tiempo objeto de burlas, debido a temas como el supuesto carácter ególatra de Nick Jonas, la "poca popularidad" de Kevin Jonas (quien fue comparado con Ringo Starr como "miembro débil de la banda"), y los famosos "anillos de castidad" que los hermanos tuvieron que usar en sus tiempos en Disney Channel, un símbolo de pureza que la cadena televisiva exigía a sus estrellas más jóvenes.

El pasado 23 de noviembre se estrenó en Netflix el especial "Jonas Brothers Family Roast". AP/ CHARLES SYKES

Sophie Turner inició su monólogo en el roast hablando de los "anillos de castidad" de los Jonas Brothers: "No, los anillos no eran una buena idea. Sí, como gesto son cómicamente patéticos. Pero recuerden, esto fue más que un gesto. Esto trataba de la fe. Esto trataba de sus principios. Esto trataba de tomar una posición y dar el ejemplo. Joe Jonas no solo metía el dedo en anillos de metal tontos, también lo metía en otras artistas, actrices e incluso una o dos supermodelos".

Turner añadió que cuando inició su carrera como actriz decidió que no saldría con otros actores, pero al ver la actuación de Joe Jonas en Camp Rock 2 supo que no tendría problemas en salir con él.

AFP/ ANGELA WEISS

La actriz Priyanka Chopra también participó en el roast, donde se burló del supuesto carácter ególatra de su esposo Nick Jonas y de la diferencia de edad entre ambos.

MR