Sofía Espinosa es “Magdalena” en “Mujeres Asesinas 2”

Este viernes 19 de abril se estrena el penúltimo episodio de la segunda temporada de “Mujeres Asesinas”, serie que se puede ver a través de la plataforma ViX. Y justo el próximo capítulo titulado “Magdalena” es protagonizado por Sofía Espinosa donde también participa la primera actriz Patricia Reyes Spíndola.

“Magdalena”(Sofía) trabaja para una señora en un mercado y aunque ella hace todo lo posible por ser una buena empleada, a su “patrona” (Patricia), nunca le parece nada de lo que hace por lo que la humilla y maltrata constantemente. “Magdalena” aguanta porque necesita el dinero y su vida no anda también, pero pronto no estará dispuesta a resistir un maltrato más.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con la actriz. “Estoy muy contenta, este es un proyecto muy sólido con equipo y cast muy chidos, además de historias muy potentes”. Sobre abordar a “Magdalena”, a pesar de ser una mujer que lleva a cuestas el tema de las adicciones, pues también hace lo posible por salir adelante.

“Magdalena es una mujer humilde y trabajadora, está pasando por este proceso de adicciones, pero está tratando de estar mejor por su familia y por ella misma; tiene un bebé. Genuinamente está intentando salir adelante, pero no cuenta con una red de apoyo, el sistema le falla porque no tiene dónde cobijarse, así que la pasa bastante mal, intenta sacar sus días de chamba y se siente pisoteada, humillada y maltratada, así que no tolera que le pase esto y eso es algo que todos podemos entender”.

Le pareció interesante ver cómo en su personaje se van acumulando todas estas frustraciones y cómo va creciendo esta desesperación de simplemente pagar la renta y de darle de comer al niño. "Poco a poco se va quedando sin muchas opciones”.

Sobre cómo se entrega a este tipo de personajes, Sofía responde: “Soy una actriz que disfruta mucho de la intensidad. Entonces, esto me lo dio Magdalena, quien es una mujer muy intensa, quien está pasando por un momento muy difícil en su vida. Sin embargo, tiene pequeños respiros, como una pareja que es muy buena onda y que la apoya, juntos están tratando de salir adelante, tiene a su hijo, que si bien implica una dificultad más, le encanta y lo ama. Así que creo que abordar este tipo de personajes, de entrada, es llegar sin juicios, comprendiendo lo que le está pasando a esta mujer y lo que le están quitando y al final, aunque todos sabemos lo que sucede en ‘Mujeres Asesinas’, creo que es una decisión que al final afecta más”.

Finalmente, en cuanto a trabajar con Patricia Reyes Spíndola, destaca que hubo una muy buena dinámica de trabajo, “ella es una actriz maravillosa y generosa, esa es la clave para hacer ficción con esta intensidad y esta oscuridad. El equipo fue muy lindo, Patricia tiene gran experiencia y era entrarle sin miedo, hicimos un lindo clic y eso hizo que el episodio avanzara”.

SINOPSIS

Los ocho nuevos episodios de “Mujeres Asesinas” presentan las historias de mujeres de orígenes completamente diferentes, pero con una similitud, fueron orilladas a tomar la peor decisión de su vida: matar. Experiencias de vida como violencia doméstica, humillación y manipulación son parte de sus historias.

¿Quién es Sofía Espinosa?

Sofía es actriz de cine, teatro y televisión. Realizó sus estudios de actuación en México y Argentina. Ha protagonizado varias películas entre las que se encuentran “La niña en la piedra” dirigida por Maryse Sistach película por la cual fue nominada al Ariel como mejor actriz por la Academia Mexicana de cinematografía; “El Brassier de Emma”, “Vete Más lejos Alicia”, dirigida por Elisa Miller, película por la cual recibe el premio de mejor actriz en el Festival de cine de Guanajuato 2011.

En su trayectoria también están “Los Bañistas”, dirigida por Max Zunino, película en la cual Sofía también comparte crédito de guionista y productora, “Asteroide”, dirigida por Marcelo Tobar y “La habitación”, dirigida por Poncho Pineda. Después protagoniza “GLORIA!”, dirigida por Christian Keller, con la cual ganó el Ariel a mejor actriz en 2016, la Diosa de Plata a mejor actriz del 2015 y el premio Luminius como actriz del año 2016.

También ha participado en “Bruma” donde comparte también crédito de guionista y productora; “Los Crímenes de Mar del Norte”, de José Buil, “La gran promesa”, dirigida por Jorge Ramírez Suárez y posteriormente participó en “Apapacho”, dirigida por Marquise Lepage, “El Amarre”, dirigida por Tamae Garategy y “Los Minutos Negros”, dirigida por Mario Muñoz y estrenada en el FICM.

Ha participado en varias series de televisión como “El candidato”, “Las 13 esposas”, “Bienvenida Realidad”, “Capadocia” y 2Supertitlán”, además ha estado en numerosos cortometrajes entre los que se encuentra “Ver Llover” de Elisa Miller, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

