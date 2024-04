Eugenio Derbez está listo para conquistar con la tercera temporada de 'Acapulco'

El próximo miércoles 1 de mayo se estrena por Apple+ la tercera temporada de la comedia “Acapulco”, protagonizada por Eugenio Derbez y Enrique Arrizon, donde ahora también tendrán una participación especial los actores Jaime Camil y Cristo Fernández, este último, actor tapatío conocido por interpretar al futbolista “Danny Rojas” en “Ted Lasso”.

En la tercera temporada de “Acapulco”, llegará la hora de reconciliar errores del pasado y aventurarse en nuevos comienzos. En la línea temporal actual, una versión adulta de “Máximo” (Eugenio Derbez) vuelve a “Las Colinas”, pero nada es como antes. Mientras que en 1985, el joven “Máximo” (Enrique Arrizon) sigue escalando en su camino al éxito aunque esto pone en riesgo todas las relaciones que tanto le costó formar.

Enrique Arrizon y Camila Pérez. CORTESÍA

A propósito del estreno, EL INFORMADOR participó en una mesa virtual para conversar con Eugenio y Enrique, quienes se encuentran muy entusiasmados por el estreno de la nueva temporada. “Tenemos una sorpresa muy grande esta nueva temporada, tenemos a dos invitados especiales por ejemplo a Cristo, quien yo no lo conocía y ahora somos muy buenos amigos, es un tipazo. Y también tenemos a Jaime Camil, quien nos estará acompañando en esta nueva temporada que tiene mucho más corazón. La segunda temporada termina en que se abre una puerta y aparece una niña que me dice ‘hola papá’ y de ahí se arranca todo lo demás”.

En cuanto a qué tanto se identifica con esta nueva etapa que vive “Máximo”, su personaje en la serie, comparte Eugenio: “Me identifico mucho con él por muchas razones, pero yo creo que una de las cualidades más grandes que puedes tener es el saber adaptarte en un mundo tan cambiante y donde todos los días hay una nueva tecnología, un nuevo descubrimiento y donde también pasan cosas extrañas como guerra y violencia. Y es que si no te adaptas, te mueres. Y yo creo que en el caso de ‘Máximo’, ha ido de ser un muchacho humilde que nació en México a ser ahora un billonario que vive en Malibú en California, siempre cuestionándose que está bien y que está mal”.

Jaime Camil participará en esta temporada. CORTESÍA

Resalta Eugenio que a todos nos ha pasado tomar decisiones con resprecto a nuestro crecimiento donde si te inclinas por una puedes obtener una mejor posición en el trabajo para ganar más dinero, “pero a veces también el hacerlo implica traicionar tus principios o traicionar a tus amigos. Son cosas que ‘Máximo’ se plantea continuamente y que yo he estado también en esa posición. Yo he aprendido que no hay nada como mantenerte fiel a tus principios y no traicionar ni a tus amigo ni a tu familia”.

Sobre el contexto actual de Acapulco, que pasó estragos naturales y que ahora mismo se encuentra en proceso de restauración, resalta Eugenio que la noticia les tomó por sorpresa, “terminamos de filmar esta tercera temporada y al poco tiempo sucedió lo del huracán, fue muy triste para nosotros ver cómo había quedado Acapulco y espero realmente que la serie, ahora que salga, motive a que los turistas alrededor del mundo puedan ir a Acapulco, sé que todavía se está recuperando, que todavía no está la 100, pero ojalá que la serie ayude en algo para que se recupere todavía más rápido”.

Cristo Fernández, actor tapatío conocido por interpretar al futbolista “Danny Rojas” en “Ted Lasso”. CORTESÍA

Por su parte, Enrique, habla también de cómo “Máximo” joven se enfrentará a sus nuevos deseos y posición. “Es un gran reto para ‘Máximo’ esta temporada porque tiene que encontrar un equilibrio entre sus deseos y sus ambiciones y quién es él en realidad, también se está encontrando, es joven y está explorando la vida. Y en el hotel ocurren muchas situaciones que lo ponen a prueba, pero él justo tiene que demostrar que es capaz y que tiene las características y el carácter necesarios para poder tomar el puesto de ‘Don Pablo’, hacerlo bien e impresionar a ‘Diane’ y justo eso nos da la oportunidad de tener momento divertidos y de gran crecimiento”.

