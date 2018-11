Snoop Dogg recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El controversial rapero, actor y empresario estadunidense Snoop Dog recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y agradeció por ello a sus fanáticos, su familia, a Dios, a sus mentores: desde Warren G. hasta el Dr. Dre y Quincy Jones, y a sí mismo.

"Te mereces esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y todos los demás reconocimientos que se te presenten", dice Quincy Jones

"Quiero agradecerme por creer en mí; quiero agradecerme por hacer todo este trabajo arduo; quiero agradecerme por no tener días libres; quiero agradecerme por nunca haber renunciado; quiero agradecerme por siempre", señaló.

"Ser un donante, y tratar de dar más de lo que recibo; quiero agradecerme por hacer más bien que mal; quiero agradecerme por ser yo en todo momento", dijo a los asistentes al sitio en donde se develó la estrella en el Hollywood Boulevard.

El artista multiplatino fue elogiado como un visionario e inspiración para otros, a la vez que fue alabado por su larga e impresionante carrera, que ha obtenido numerosas nominaciones a premios en múltiples medios.

"No eres solo un artista y artista, eres un visionario", dijo Jones. "Te mereces esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y todos los demás reconocimientos que se te presenten", apuntó.

AFP / V. Macon

El comediante Jimmy Kimmel dijo: "Si hay alguien que merece el más alto honor de Hollywood, es Snoop Doggy Dogg", dijo Kimmel. "Cruzaste las líneas de color, cruzaste las líneas de género antes de que casi cualquiera en el hip hop hiciera eso".

La estrella, la dos mil 651 en el famoso paseo, según la Cámara de Comercio de Hollywood fue concedida a Snoop Dogg, quien estuvo acompañado de su esposa Shante Broadus y su familia.

Nacido en Long Beach, con el nombre de Calvin Broadus Jr., Snoop Dogg ha vendido más de 40 millones de álbumes desde su debut en Doggystyle en noviembre de 1993. El álbum que marcó el récord debutó en el No. 1 en el Billboard 200 y vendió más de 800 mil copias en su primera semana.

Desde entonces, Snoop Dogg ha grabado otros 17 álbumes de estudio y ha sido nominado para casi 20 premios Grammy.

Sus éxitos más importantes incluyen "Gin & Juice", "Nuthin 'But a' G 'Thang", "Episodio siguiente," Drop It Like It's Hot "y Beautiful", y ha aparecido en películas como "Soul Plane", "Starsky & Hutch", "Training Day", "Half Baked" y "Pitch Perfect 2".

También es el productor ejecutivo nominado al Emmy y co-presentador del programa VH1 "Martha & Snoop's Potluck Dinner", y ha sido productor ejecutivo y presentador de otros programas, incluido "Joker's Wild" en TNT y "Coach Snoop" en Netflix.

El empresario también ha dejado su marca en la cultura del cannabis como cofundador de Merry Jane, una compañía de medios enfocada en la marihuana, y ser un filántropo que estableció su propia liga de futbol, la Snoop Youth Football League, para brindar oportunidades a niños de cinco a 13 años.

AC