Sin miedo al cambio

Uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana es la chef Betty Vázquez, quien además de presumir una gran trayectoria en el universo gastronómico, con “MasterChef México” logró tener una conexión fraterna con el público que sigue el reality show. La chef está de visita en nuestra ciudad para hablar de los cambios positivos por los que atraviesa, con una nueva figura y con el mensaje importante de compartirle a los demás que la edad no es un impedimento para realizar esas metas añoradas.

“Es una bendición tener trabajo, es una bendición tener una plataforma como ‘MasterChef México’ y es una bendición todo lo que ha venido pasando en mi vida, ya llevamos siete temporadas y vamos por la ocho, empezamos a grabar entre mayo y junio todavía no tenemos fecha exacta. Pero todo esto que ha pasado es como una bola de nieve que va creciendo y que me ha hecho muy querida por el público, lo cual lo tengo que agradecer siempre porque provocó en mi un cambio que ha sido súper positivo”.

Betty ha bajado casi 22 kilogramos y su meta es llegar a los 60 años con 60 kilos de peso. “Estoy plena, me siento feliz, y eso se ha reflejado no solo en el cambio de imagen, me he permitido evolucionar en muchas cosas. Hoy en 2020 estoy contenta y satisfecha con los cambios y voy por más, hay que esperar los nuevos”.

Recuerda la estrella de la cocina que “MasterChef México” le dio la oportunidad de cambiar cada temporada y así seguirá sucediendo, en esta nueva tanda de capítulos, de la que aún no sabe si los participantes serán adultos o niños, habrá vestuario más innovador, de hecho hace la invitación a los diseñadores mexicanos que quieran sumarse y hacer sinergia con ella para el proyecto.

“(La plataforma) me dejó acoplarme a las locuras que significa hacer un programa de televisión, pero también a entender que soy un referente para la gente, y como referente tengo que cuidar mi imagen y verme saludable, han habido muchos cambios de tallas y de peso, esto es gracias al acompañamiento médico y a Pronokal, que han hecho un cambio radical en mi vida y creo que todos nos debemos de permitir ese regalo de sentirnos bien”.

Talento. La chef deleitó a los comensales de un restaurante del Centro tapatío al preparar un platillo. EL INFORMADOR/E. Barrera

Su crecimiento personal

Dueña del hotel Garza Canela, en el puerto de San Blas en Nayarit, la chef Betty, antes de volverse mediática por la pantalla de Azteca, ya tenía una trayectoria de 35 años como profesional, tiene cocinando toda la vida, ha viajado mucho con las embajadas para llevar la gastronomía mexicana por los rincones del mundo.

Sobre los nuevos planes que tiene en proceso, además de la nueva temporada de “MasterChef México”, está la toma de fotografías finales de un colectivo para un libro de la cocina gourmet de Nayarit. “Y si los tiempos se nos dan, viene también un libro personal de cocina, que sería un poco de la historia a través de las recetas y porqué éstas significan tanto para un cocinero, ya sea porque nos recuerdan a un familiar, un cliente amigo o momentos especiales”.

Recordó también que tendrá un segmento en un canal de YouTube sobre viajes y gastronomía del que prefiere no ahondar en detalles aún, pero siempre es una mujer proactiva que está en un proyecto y en otro buscando conectar con la audiencia.

