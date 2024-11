Silvia Pinal, el amor imposible de Pedro Infante

Una estrella del cine mexicano ha dejado de brillar, ya que la primera actriz Silvia Pinal falleció este jueves a causa de complicaciones por una infección en las vías urinarias. Su legado incluye una de las trayectorias más significativas en la historia del entretenimiento mexicano, destacándose en el cine, el teatro y la televisión.

Sin embargo, además de su talento arriba del escenario y frente a la cámara, el gran público también quedaba cautivado por las historias de sus famosos romances. Por ello, aquí presentamos uno de estos episodios de Silvia dentro del espectáculo: lo enamorado que tenía a Pedro Infante.

Una de las películas de la época de oro más emblemáticas es "El Inocente" (1955) protagonizada por el ídolo de México, Pedro Infante y la joven y bella, Silvia Pinal. La cinta narra la historia de "Mané", una joven casadera que, en plena noche vieja conoce a "Cruci", un mecánico que la auxilia luego de que su vehículo se descompuso en plena carretera.

Tras pasar una noche de fiesta y copas, amanecen juntos y a partir de ahí comienza el enredo. Esta película es una de las favoritas de la actriz mexicana, Silvia Pinal, quien en su libro autobiográfico "Esta soy yo" (Porrúa, 2015), cuenta la relación cercana que vivió con su coprotagonista.

"Pedro era un encanto, y mi abuelita lo llegó a ver con mucho cariño". La sonorense comenta que nunca existió una relación entre ambos, aunque Pedro la cortejaba. "Pedro me buscó varias veces, pero yo no quería salir con él, porque no me gustaba ir en moto y él la adoraba. A veces me esperaba afuera de mi casa, pero yo siempre tenía compromisos, así que nunca estaba".

La insistencia de Infante fue tal que sin avisar llegaba a su casa y era la abuela de Pinal quien lo recibía. En una ocasión, Pedro mandó a esconder el auto de Silvia, quien desesperada aceptó subirse a la moto del actor para llegar a tiempo a su llamado en los estudios de cine.

Silvia afirmó que nunca tuvo nada que ver con Pedro Infante, porque en ese momento estaba interesada en otra persona, aún así siempre le guardó un especial cariño. "Pedro fue un gran hombre y seguirá siendo una de las grandes figuras que México ha tenido", afirmó la histórica actriz.

FP