Luego de que la cantante, compositora y multi instrumentista Silvana Estrada publicó el pasado mes de enero su disco “Marchita”, creado después de enamorarse por primera vez y de una ruptura que finalmente la llevó a abrazarse a sí misma y defender ferozmente su voz única, y que el material fuera elogiado por la prensa internacional como uno de los mejores álbumes de 2022, se alista para el lanzamiento del EP “Abrazo”, en el que incluirá temas que quedaron fuera de “Marchita”.

“Brindo” es el primer sencillo del EP “Abrazo”, ya disponible en las plataformas digitales, es acompañado de un video realizado en París por el medio La Blogotheque.

“Abrazo” también incluirá dos temas que ya se han escuchado en concierto: “Se Me Ocurre” y “Si me Matan” -contundente himno contra la violencia hacia la mujer- así como el corte inédito “Aquí”.

Renacer musical

“Brindo” es un tema que nace de la alegría y la gratitud. Silvana explica que “necesitaba una canción que englobara el sentimiento que me inunda cada vez que pienso en mi camino y en mi trabajo. La idea de crear conexiones humanas a través de la música. Para mí, la acción de brindar es de los gestos más felices, amorosos y esperanzadores que tenemos en nuestro día a día. Implica comunidad y celebración, a veces ni siquiera necesitamos una razón para brindar, sólo celebramos el hecho de estar juntos y vivos”.

Para la cancionista, este tema “es un constante himno a la esperanza de vivir todos juntos en armonía, encontrándonos y desencontrándonos con la promesa de celebrar el volver a ver a los amigos”.

En Marchita ha embotellado tanto sabiduría emocional como su don para una estética cautivante e íntima, convirtiéndose en un tierno retrato de una joven que lucha contra el dolor del amor perdido. Medios como The Guardian, NPR, Spin y Billboard han catalogado el álbum como uno de los mejores discos de este 2022.

Realizó una reciente y exitosa gira de más de 15 fechas por Europa (con boletos agotados en Lisboa, Ámsterdam, París y Londres y algunos más junto a Andrew Bird) y EU, fue parte de Canto en Resistencia, con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, y cantó el 3 de agosto en el SummerStage en el Central Park, de Nueva York. Otra cita importante es el festival Vive Latino en Zaragoza, España, el 2 de septiembre. Como guinda a todos estos hitos, agotó en 4 días los boletos de su concierto del 7 de diciembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX, y abrió una segunda fecha para el 16 de febrero de 2023.

Silvana Estrada es distribuida por Altafonte en Latinoamérica, y es la primera artista latina en ser parte del sello Glassnote Records (Phoenix, CHVRCHES, Two Door Cinema Club). Fue nombrada por el diario español El País como “la nueva gran voz de la música mexicana” y por Billboard como Latin Artist on The Rise 2022) que a sus 25 años ha logrado consolidar un sólido camino artístico en el que ya ha compartido estudio y escenario con figuras como Devendra Banhart, Natalia Lafourcade, Silvia Pérez Cruz, Mon Laferte, Aurora, Leiva y Andrew Bird.

