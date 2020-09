“Siempre he sido un amante del transporte colectivo”: Paco Padilla

El funcionamiento de la Línea 3 del Tren Ligero generará nuevos usuarios del sistema público de transporte al conectar una gran área de la zona metropolitana de Guadalajara, como el artista Paco Padilla. Artesano y cantante, el jalisciense tiene su taller en el centro histórico de Tlaquepaque, desde donde podrá llegar a la estación más cercana “A diez minutos andando. Ojalá haya manera de dejar la bicicleta… Seguramente así será”.

Sobre la apertura al público de la Línea 3, Paco Padilla compartió, en entrevista, sus impresiones: “Obviamente considero que es una obra que nos urgía, y más por todo el sacrificio que le costó a la ciudad, a los comerciantes… ¡Cómo le sufrieron! Es una obra que nos beneficia a todos. Vamos a estar rapidísimo en el centro de Guadalajara o en Zapopan”.

El músico y artesano también es asiduo a combinar las maneras de moverse en la ciudad, por la facilidad que ofrece: “Los otros trenes no me quedaban a modo para usarlo a diario, pero sí me voy a alguna parte en bicicleta y sí agarro el tren o el de la Calzada. Sí soy partidario de eso: es una locura que todos los coches traigan una sola persona. Es un tráfico imposible, y la contaminación aumenta”.

Paco Padilla señala que siempre ha estado a favor de la movilidad, incluso como cantautor le cantó al ciclismo con su tema “Cleta”: “Yo siempre he sido un amante del transporte colectivo y de la bicicleta. He tenido la oportunidad de vivir en muchas partes del mundo: en Ciudad de México, en Italia, España, Londres y París. No mucho tiempo, pero sí me di cuenta que mientras más efectivo es el transporte colectivo es mucho mejor. No se necesita tener coche para llegar a una cita a tiempo, o cuando tenemos que trasladarnos a mucha distancia”.

Por ello, algo que considera Padilla es que “Ojalá se puedan hacer varias líneas más”. En particular, para Tlaquepaque la llegada de la Línea 3 será importante para su centro por el flujo de personas que crecerá: “Aquí con las campañas turísticas nos hemos dado cuenta de que Guadalajara es nuestro mejor cliente. Tenemos cuatro millones, como clientes potenciales que pueden venir a comer, a ver nuestros talleres. Con este transporte va a estar muy sencillo: no hay que buscar estacionamiento, va a salir más económico”.

Lo anterior, ahora toma mayor importancia por la contingencia sanitaria, pues los negocios están en vías de la reapertura: “Casi estamos al cien. Ya todo el mundo abrió, eso sí: con todas las precauciones”.

Además de abrir el taller de artesanías en Tlaquepaque, Paco Padilla también ha continuado su actividad como músico, ahora desde internet: “Ha sido una actividad muy retadora: yo tengo casi 69 años, y me resistía mucho a lo virtual. Nunca me gustó ni el celular ni la computadora, nada de eso. De repente no queda de otra. He estado aprendiendo programas de edición, tener un equipo que sea por lo menos digno en la calidad. Gracias a Dios ha habido chamba: nos invitaron de Cancún para hacer unos programas para las comunidades. Ellos lo patrocinan con temas de ánimo: se llama ‘Voces de Esperanza y Alegría’. Además, la ciudad hermana de Springfield siempre nos invitan al festival: ahora va a ser virtual, ya vamos a grabar”, finaliza.