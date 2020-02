Siddhartha y Ximena Sariñana lanzan "Respiro"

Siddhartha compuso hace un año el tema "Respiro", fue la primera canción que escribió para su más reciente disco "Memoria futuro" y desde que hizo esta canción supo que necesitaba una voz femenina que lo acompañara. La voz de Ximena Sariñana le pareció ideal y entonces hizo todo lo posible por cantar con ella.

"Aunque no nos conocíamos, le escribí: le mandé un whatsapp y le dije: 'oye, tengo un tema que me gustaría mostrarte, a ver si te gustaría colaborar conmigo, me parece que tu voz es la indicada para este momento' y ella fue súper accesible, vino a grabarlo a mi estudio en Guadalajara", contó el jalisciense.

El tema, que se estrenó este miércoles, viene acompañado de un video en el cual Siddhartha actuó por primera vez, junto a Sariñana.

"No es mi máximo esta faceta de actor, soy un poco más reservado en eso pero aquí, dado que iba a estar Ximena, como que todo el mundo me lo pedía".

El video representa el capítulo ocho de la narrativa que sigue el disco y la letra habla de conocer a un amor luego de tener el corazón roto. En escena, Ximena y Siddhartha son un par de amigos de la pareja protagonista.

"Fue muy natural porque es una reunión de amigos, eso es algo que yo sí hago en mi vida personal, me gustó de que fuera de esa manera y no como una actuación o un playback muy forzado sino que en realidad estábamos disfrutándolo".

Nuevos escenarios. El cantante se presentará el próximo 15 de febrero en la primera edición del festival Amigo 2020, en Cuautitlán Izcalli, donde compartirá escenario con bandas de rock como Enjambre y Bengala.

"El centro del país es donde mi carrera comenzó a crear un esqueleto de amigos que siguen mi carrera, por eso esta presentación es más especial y estrenaré algunos temas", dijo.

AC