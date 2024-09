Sian Chiong encara la tormenta de opiniones tras su salida de 'La Casa de los Famosos México'

El actor y cantante cubano, Sian Chiong, de vuelta a la vida cotidiana tras ser el octavo eliminado de “La Casa de los Famosos México” este fin de semana pasado, se ha visto inmerso en aclaraciones y reclamos de parte de los medios de comunicación y la opinión pública por su desempeño en dicho reality. Con la mejor de las actitudes, pero aun en shock con lo que ha sucedido en las últimas 72 horas, “La liebre” habla con EL INFORMADOR sobre su travesía por dicho programa.

“Hay mucho foco ahorita. Está la tormenta más presente que nunca y aquí estoy, parándome delante de ella para afrontarlo de la manera más madura posible”. De lo bueno y lo malo se aprende, esa es la filosofía. “Todo esto es un reflejo de lo que somos todos como seres humanos, todos somos imperfectos, no tenemos la habilidad de ser el ideal para lo que quisiéramos incluso nosotros mismos en nuestra vida. Esto nos demuestra y nos refleja que cometemos errores y también nos enseña para ser mejores personas el día de mañana”.

Estos realitys como La Casa de los Famosos México’ generan opiniones divididas, el público ama y odia con la misma intensidad. “En mi caso entré queriendo jugar, queriendo divertirme y buscando dar una mejor versión de mí. Pero también ni siquiera se trata de lo que percibe la audiencia , también se trata de nosotros mismos allá adentro, pues por muchos momentos olvidamos que era un juego y cuando te olvidas de eso ya lo tomas muy personal y empieza todo a fallar, se rompe el encanto y la armonía, se rompe todo. Y nosotros por hacerlo personal, pues entonces la audiencia comienza a involucrarse un poco más con todo lo que pasa”.

Una de las cualidades que demostró Sian durante su permanencia en la casa más famosa de México fue su destreza física, misma que lo llevó a permanecer casi hasta la final. “Esa es mi parte obsesiva compulsiva, el ser competitivo y el tratar siempre de canalizar todas las situaciones desde un plano previsible, es decir, el poderme adelantar a las situaciones es algo que hago mucho en mi día a día y se vio ahí reflejado”.

Sobre si esto también lo ha llevado a lograr lo que tiene ahora como profesional, responde: “Creo que sí puede ser parte de todas las cosas buenas que han pasado en mi vida, nunca pensé que en algún momento podría ser algún aspecto que me llevara a tomar algunas decisiones que no fueran las mejores, pero como siempre lo digo, lo hecho, hecho está”.

Si bien Sian se mostró siempre fuerte y decisivo en el reality, ver en un video a su madre previo a su salida, lo rompió por completo. “No me lo esperaba, pensaba que me iban a poner un video de Julio Camejo, quien es mi amigo. A mi mamá no la veía desde hace ocho semanas . Agustín Fernández y yo nunca tuvimos algún tipo de contacto visual con ningún ser querido, no tuvimos la oportunidad de hacer el zoom o de una llamada, simplemente estuvimos adentro todo el tiempo compitiendo y compitiendo. Y cuando vi a mi mamá después de tanto tiempo, sí me afectó mucho”.

Finalmente, sobre cómo va a canalizar la popularidad que tiene ahora mismo, más allá de quienes lo apoyan y los que no, porque “La casa de los famosos” es el reality más visto en México, señala el actor que está en un proceso de asimilación. “Ya veremos, eso es algo que a pesar de ser tan estratega, no logro predecir, no tengo la visión todavía, cuando pase un poco el tiempo y logre despejar la mente de todo esto, creo que ahí podré empezar a ver las cosas con otra perspectiva”.

