Sheyla donó su piel sobrante a niños quemados luego de perder 58 kilos

La actriz y cantante mexicana Sheyla Tadeo, conocida por su carisma y potente voz, ha dado de qué hablar nuevamente, pero esta vez no por su trabajo en el espectáculo, sino por un gesto profundamente humano. Luego de una notable transformación física en la que perdió más de 50 kilos, la artista reveló que donó la piel sobrante de su cuerpo a niños con quemaduras graves y a personas con pie diabético.

Sheyla compartió su historia durante una reciente entrevista, en la que narró su proceso de salud, marcado por una cirugía bariátrica y un procedimiento reconstructivo posterior. “Fueron 8.5 kilos de piel que ya no necesitaba, y el médico me explicó que podía donarla para pacientes en situaciones muy delicadas. No lo dudé ni un segundo”, comentó la actriz visiblemente emocionada.

La piel fue entregada a un banco de tejidos que colabora con hospitales públicos en Sinaloa y otras entidades, donde los injertos son utilizados para tratar a menores con quemaduras de tercer grado, así como a pacientes diabéticos con heridas crónicas.

La artista sinaloense explicó que su cambio físico no obedecía a presiones estéticas o profesionales, sino a razones médicas. “Me diagnosticaron hipotiroidismo y empecé a tener problemas de movilidad. Ya no podía vivir con ese peso”, afirmó.

Sheyla decidió someterse a una manga gástrica, una cirugía que reduce la capacidad del estómago, y posteriormente fue intervenida para eliminar el exceso de piel que afectaba su espalda y columna vertebral. Este último procedimiento, realizado por un familiar cirujano, fue el que permitió la donación del tejido.

Durante su conversación con los medios, Sheyla también habló de las dificultades que enfrentó en su carrera debido a su peso. Confesó que, en una ocasión, fue descartada para un protagónico en televisión porque no logró bajar 40 kilos en solo un mes. “Lloré mucho, me dolió porque ya me habían elegido por mi talento, pero el físico pesó más” , recordó.

Sin embargo, asegura que hoy se encuentra en un mejor momento personal. “Entendí que debía hacerlo por mí, por mi salud. No por nadie más.”

El acto de Sheyla ha sido celebrado tanto en redes sociales como en medios tradicionales. Especialistas del sector salud han señalado que la donación de piel es un procedimiento poco común pero de gran utilidad para personas que necesitan injertos, especialmente en unidades pediátricas de quemados.

“Esta piel puede salvar vidas o mejorar significativamente la recuperación de pacientes jóvenes. La decisión de Sheyla es un acto de generosidad muy valioso”, explicó un médico del Hospital General de Culiacán.

Sheyla Tadeo no solo está reinventando su vida personal y profesional, sino que también se ha convertido en una inspiración para muchos. Su historia demuestra que las transformaciones físicas pueden tener un impacto mucho más allá de lo visible: pueden convertirse en oportunidades para ayudar a otros.

“Hoy me siento más fuerte, más plena. Saber que algo que ya no necesitaba ahora puede ayudar a alguien más, me llena el alma”, concluyó.

