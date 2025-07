¿Qué es una pick me girl y cómo saber si lo soy?

Las redes sociales son un medio por el cual las tendencias y la viralidad están a la orden del día; entre estas, una de las más populares en años recientes es el famoso término “Pick me girl”, que se utiliza para describir a ciertas mujeres que encajan con ciertas actitudes con las que se desenvuelven en la sociedad. Ante la viralización de este estereotipo, surge la duda para muchas y muchos de qué es lo que significa y quiénes podrían ser este tipo de chicas.

¿Qué es una Pick me Girl?

A pesar de ser un término reciente popularizado en redes sociales, la realidad es que sus raíces datan de tiempos pasados y ha sido impulsado especialmente en conversaciones sobre feminismo. De acuerdo con lo compartido en redes sociales como TikTok, Instagram, entre otras, una Pick me girl es aquella mujer que, consciente o no, desea diferenciarse de otras mujeres por ser quien busca agradar a toda costa a los hombres. En otras palabras, buscan la aprobación masculina incluso si esto conlleva hacer “menos” a su mismo género.

¿Cómo saber si soy una Pick me girl?

Según explica la psicóloga Jessica Houston en entrevista con USA Today, el objetivo es destacar como “la elegida”, mostrando una versión de sí misma moldeada para cumplir con los estándares masculinos. Si bien no es regla que las mujeres que tengan estas características lo sean, existen algunas señales que pueden indicarlo. A continuación, te decimos algunas:

Sentir que las mujeres son “demasiado” y preferir amistades masculinas por considerarlas menos problemáticas.

por considerarlas menos problemáticas. Criticar a otras mujeres por usar maquillaje, ropa llamativa o comportamientos considerados “femeninos”.

ropa llamativa o comportamientos considerados “femeninos”. Justificar actitudes machistas con frases como “es que los hombres son así” o “las mujeres se lo buscan”.

con frases como “es que los hombres son así” o “las mujeres se lo buscan”. Agradar a los hombres por encima de todo, incluso en detrimento del propio bienestar.

Como se menciona anteriormente, este término consiste en una serie de características que algunas mujeres pueden tener; no obstante, no es garantía que, por presentar algunas de ellas, se les pueda considerar una “Pick me girl”, ya que todo depende del contexto detrás de la vida de la chica en cuestión. Lo que sí es una realidad es que la viralidad de este término ha abierto debate en temas de feminismo y cuestiones sociales, a tal punto que es común escucharlo más de una vez en la actualidad.

AS