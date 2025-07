Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 21 al 25 de julio

Aries

En la carta del tarot te salió El Mundo, que nos dice que es el momento de dar el gran salto que esperabas para ser exitoso.

Recuerda que tu signo siempre busca la perfección y el reconocimiento de lo que realiza; así que esta carta del tarot te da la oportunidad de no quedarte estancado y realizarte en tus proyectos de vida.

Días de salir de viaje por asuntos personales, realiza un chequeo médico, ya que tu punto débil es la presión alta y la mala circulación. Así que lo más importante es la salud.

Recuerda que tu signo deberá tener el desapego a lo que no era para ti, es decir, que debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo con esas amistades y amores que no eran para ti y solo te quitaban energía positiva.

También te indica la carta del Mundo que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes, y menos laborales.

Van a ser unos días de transformación de tu persona hacia lo positivo. Si estás viviendo un momento de separación amorosa, trata de dialogar y terminar bien con esa persona especial para que después no tengas sentimientos de culpa. Llegada de un dinero por una deuda del pasado.

Números mágicos: 10, 31 y 35

Colores de la suerte: rojo y verde

Amores compatibles: Leo, Sagitario y Géminis

Tauro

En la carta del tarot te salió El Diablo, que significa riqueza sin límites, nuevas estrategias de ventas y mejor relación pública.

En sí, esta carta del tarot te beneficia en todo lo que tengas que realizar en cuestión laboral, pero también te pone sobre aviso de que te cuides, porque te rodean las envidias y mal de ojo de personas tóxicas.

Así que nunca debes confiar de más en nadie. Esta carta te relaciona con negocios ilícitos y problemas de fraudes, así que trata de quitarte de ese tipo de personas a tu alrededor.

Tu punto débil es el oído y los ojos, trata de ir con tu médico. Recuerda que los problemas se solucionan rápido; no lo dejes pasar tanto tiempo.

En esta semana podrás realizar cualquier pendiente que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas.

Esta carta, el Diablo, también te indica que debes seguir con tus estudios y tomar una maestría, que eso te va a ayudar mucho a crecer más en lo laboral.

En cuestiones de tu familia, recuerda que tú eres el pilar, y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas.

Ya no seas tan terco; si esa situación de negocio no se da, trata de seguir adelante con otro proyecto. Sigue con el ejercicio, que eso te mantendrá más saludable.

Números mágicos: 16, 23 y 27

Colores de la suerte: amarillo y naranja

Amores compatibles: Virgo, Capricornio y Piscis

Géminis

En la carta del tarot te salió El Emperador, que nos dice que no debes tomar decisiones apresuradamente. Recuerda que si no te da miedo o zozobra, no es un cambio verdadero.

Así que piensa en todo lo positivo de esos proyectos que te darán más ingresos económicos, y recuerda que ser discreto te hace tener mejores oportunidades.

Tu punto débil es la espalda baja y los riñones, así que trata de ir con tu médico. Te llega un amor nuevo y verdadero del signo de Acuario, Libra y Aries; recibes un regalo que no esperabas, que te dará mucha alegría.

Esta carta, El Emperador, indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas. La persona con la que estás en este momento es la indicada para formar una relación más formal.

Son tiempos de renacer espiritualmente, es decir, pedir al universo lo que necesitas, que se te dará. Tramitas un crédito para comprar casa; la base en la vida es el patrimonio.

Ten cuidado con traiciones en el trabajo, así que trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Realizas pagos de colegiatura y te llega una demanda legal que vas a poder arreglar de la mejor manera.

Números mágicos: 09, 20 y 63

Colores de la suerte: azul y amarillo

Amores compatibles: Acuario, Libra y Aries

Cáncer

En la carta del tarot El Sol nos dice que estás en el momento de ser el mejor en tu desempeño laboral; ya es tu tiempo de ver más para ti y realizarte en tu trabajo.

Cuidado con las envidias y brujerías de las personas que están a tu lado; siempre protégete y deja de confiar en ese tipo de personas que, si ya te traicionaron una vez, lo volverán a hacer.

Juntas laborales en tu trabajo para nuevos proyectos; recibes una invitación a salir de viaje con tus amigos.

Tu punto débil es el páncreas; trata de controlar el exceso de consumo de azúcar y realizar más ejercicio.

Tus signos compatibles son Piscis, Escorpión y Tauro; trata de cerrar ciclos del pasado y así poder avanzar en tu futuro.

Esta carta El Sol significa que tendrás que crecer más en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito. Recuerda que lo más importante de tu signo es asegurar su patrimonio.

Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas; si estás en pareja en este momento, no lo dudes, trata de formalizar, que esa relación va a prosperar. Trata de cambiar tu celular por uno más reciente y cambiar el sistema de pago.

Números mágicos: 08, 22 y 26

Colores de la suerte: rojo y amarillo

Amores compatibles: Piscis, Escorpio y Tauro

Leo

En la carta del tarot te salió El Carruaje, que te dice que, junto a tu cumpleaños, es el momento de ser un triunfador. No pierdas el tiempo con personas o situaciones que no te dejan nada positivo.

Tu signo es el líder y el mejor para empezar negocios, así que tu lema sea “dile sí al dinero” y siempre ten una mentalidad positiva. Te llega un regalo por parte de alguien muy especial que te dará mucha felicidad.

Decides festejarte saliendo de viaje, así que no lo dudes: es tu momento de disfrutar tu nuevo ciclo de vida. Te invitan a hacer una conferencia; hazlo, que eso te ayudará a tener más relaciones públicas.

Tu punto débil es la depresión e insomnio; trata de hacer ejercicio y mantenerte saludable.

Propuesta de amor verdadero de alguien del signo de Escorpio, Sagitario y Aries. A los Leo que están en pareja tendrán algunas dificultades con su pareja por cuestiones de celos, así que trata de no llevar a más esa situación.

Ten cuidado con tu mascota; va a andar un poco enfermita. Mandas arreglar tu coche para venderlo y comprar uno más reciente.

Tienes en planes una operación estética; háztela, que eso te ayudará a verte y sentirte de lo mejor. Recibes nuevas propuestas de negocios.

Números mágicos: 13, 14 y 68

Colores de la suerte: verde y blanco

Amores compatibles: Escorpio, Sagitario y Aries

Virgo

En la carta del tarot te salió El Mago, que significa que tendrás grandes oportunidades; no las dejes pasar, que recuerda que el tiempo pasa y te tienes que realizar en tu vida laboral.

Te invitan a irte a vivir en otro país por cuestión de trabajo. Te busca un amor del pasado para cerrar ciclos, pero no se olvide cobrarle lo que te debe de dinero y así dejar ese capítulo cerrado.

Tu punto débil es el estómago y gastritis. Un amor nuevo y compatible vendrá a tu vida del signo de Sagitario, Capricornio y Tauro.

Trata de dormir más por las noches, que el insomnio está acabando con tu día a día. Va a ser una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores; recuerda que debes mantener la calma en los peores momentos y verás como sales triunfante de cualquier adversidad.

Cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas. Te llega la invitación para irte de vacaciones con tus amigos; trata de tener más desconfianza entre tus amigos, recuerda que ellos te envidian lo bien que te va en la vida, así que trata de ser más prudente al hablar y no prestar dinero, que te roban la buena suerte.

Números mágicos: 21, 29 y 66

Colores de la suerte: rojo y amarillo

Amores compatibles: Sagitario, Capricornio y Tauro

Libra

En la carta del tarot te salió La Rueda de la Fortuna, que nos indica que ese malentendido o discusión con personas de tu trabajo lo vas a poder solucionar de la mejor manera, pero trata de no estar en medio de situaciones complicadas.

Tu signo no busca los problemas; los problemas te buscan a ti, así que aléjate de personas conflictivas.

Te llega un dinero extra por un trabajo y recibes la invitación de ir de viaje en agosto; aprovéchalo, que te va a ir de lo mejor con tu familia.

Va a ser una semana de estar tomando la decisión de si te quedas en tu trabajo o buscas otro mejor.

Recuerda que estás en el momento de crecer económicamente, y también la carta del tarot me indica que estás en el rumbo correcto para ser un triunfador, así que no dudes en seguir estudiando y tomar un curso de idiomas, que eso te ayudará en tu futuro.

Trata de cuidar más tu dinero; recuerda que la abundancia que atraviesas en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas, así que empieza a ahorrar. Arregla tu casa con plantas y muebles nuevos.

Números mágicos: 11, 18 y 50

Colores de la suerte: morado y blanco

Amores compatibles: Géminis, Acuario y Leo

Sagitario

La carta de La Torre te invita a dar vuelta a la página y no insistir en lo que no te valora, ya sean personas, trabajos o situaciones que no te aportan nada positivo. Es momento de abrir los ojos, reconocer tu propio valor y rodearte de personas sinceras y francas como tú. Recuerda que con dinero no se compran ni la amistad ni el amor.

Tu signo es intenso y apasionado, pero esta semana es importante bajar un poco el ritmo, ser más analítico y aprovechar tus virtudes como el carisma y la alegría para atraer nuevas oportunidades.

En la salud, tu punto débil será la espalda, así que evita cargas pesadas, cuida tu postura y cambia de colchón si es necesario. Haz ejercicio y mejora tu alimentación para sentirte más fuerte y equilibrado.

En el ámbito laboral, se abren oportunidades para enseñar, dar conferencias o aprender algo nuevo, especialmente relacionado con idiomas y negociación. Si estás en pareja, evita los celos o discusiones innecesarias; si estás soltero, el amor llegará de la mano de Aries, Piscis y Virgo.

Es una semana ideal para cortar lazos negativos del pasado, alejarte de personas tóxicas y ser más precavido ante fraudes o engaños. Tu mejor día será el viernes, perfecto para atraer dinero, recuperar deudas o cerrar negocios importantes.

Números mágicos: 03, 12 y 17

Colores de la suerte: azul y amarillo

Amores compatibles: Aries, Piscis y Virgo

Escorpión

En la carta del tarot te salió El Juicio, que te va a guiar y te dice que es el momento de tomar decisiones importantes para poder tener esos ingresos económicos que tanto necesitas y enfocarte en tus estudios, y así poder tener ese puesto laboral que te mereces.

Días de arreglar asuntos legales; cuidado con los malos comentarios y chismes que te rodean, ya no les des información de tu vida, así que sé más discreto.

Tu punto débil es la vejiga y la infección de orina; trata de tomar más líquidos. Esta es una semana para hacer pagos atrasados.

Si decides empezar a retomar tus estudios universitarios y hacer la maestría, recuerda que tu signo es muy inteligente y siempre tiene que estar aprendiendo para desarrollar su mente.

Trata de cuidar tu forma de ser en cuestión de ser tan posesivo y dramático en tu vida amorosa; recuerda que tu pareja también tiene sentimientos y, a veces, tu signo lastima mucho con las acciones, así que debes ser más tolerante.

Es el momento de atraer personas más compatibles con tu forma de ser; recuerda que tu signo es humanista y servicial y el que siempre propone ideas para ser mejores, así que busca personas positivas a tu alrededor.

Estudia leyes o política, que eso te hará grande en la vida.

Números mágicos: 34, 46 y 55

Colores de la suerte: rojo y blanco

Amores compatibles: Cáncer, Géminis y Piscis

Capricornio

La carta de La Templanza te aconseja calma: todo pasa y es momento de no dramatizar. Mantente consciente de lo que estás viviendo y aprovecha las buenas oportunidades que te rodean, sobre todo en lo laboral, donde hablarán bien de ti y podrías relacionarte con gente importante. Esta semana podrías recibir una propuesta de crecimiento profesional; acéptala sin dudar.

Si estás realizando trámites como pasaporte, visa, títulos o tesis, todo se resolverá favorablemente. Es una buena semana para renovar tu imagen: estrena ropa, cambia tu look y atrévete a verte más juvenil.

Tu punto débil será lo viral: garganta, pulmones, herpes o problemas de defensas bajas. Refuerza tu salud con vitaminas y controla el estrés. Una explosión de dinero llegará estos días, así que organiza tus gastos, en especial por reuniones o fiestas familiares.

En el amor, tu signo es apasionado y busca retos, pero cuida no poner en riesgo lo valioso por una aventura. Si estás soltero, llegarán amores compatibles de Cáncer, Tauro y Virgo que prometen estabilidad.

También es un momento ideal para reinventarte en lo físico o laboral, incluso con cirugías o tratamientos estéticos si lo deseas. Evita contar tus planes o ingresos, porque hay envidias a tu alrededor.

Números mágicos: 09, 28, 30

Colores de la suerte: naranja y rojo

Amores compatibles: Cáncer, Tauro y Virgo

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió El As de Bastos. Esta carta te indica la reconciliación contigo mismo y con los demás. Es la carta de la superación personal y de quitarse culpas del pasado.

También te dice que no te sabotees a ti mismo; el éxito y la felicidad los tienes a la mano, pero a veces tu mal carácter te hace no tenerlos. Esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices.

Por eso, te recomiendo que este día 21 de julio prendas una vela y le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas y verás cómo la suerte va a venir a ti.

Van a ser unos días de mucho trabajo y juntas de última hora, así que trata de no estresarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente.

A los Acuario que están casados, traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación.

Cuidado con cómo te alimentas; recuerda que tu tendencia es engordar por todo, así que sigue una dieta saludable.

Números mágicos: 01, 05 y 27

Colores de la suerte: rojo y morado

Amores compatibles: Libra, Géminis y Leo

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió La Carta del Loco; te indica que debes cambiar de actitud hacia tu futuro, que no te conformes con tan poco.

Recuerda que tú tienes una cualidad muy importante: Dios te escucha siempre; solo pídelo y se te dará.

Trata de quitarte personas negativas de tu alrededor. Cierran la empresa donde trabajas o deciden cambiarla, así que trata de ir a buscar un empleo nuevo y mejor pagado.

La carta del Loco, junto a tu signo Piscis, te dice que la intuición está a un nivel muy fuerte y que podrás realizar cualquier ritual de abundancia, y te va a funcionar muy rápido.

Así que te recomiendo que este día 21 de julio prendas una vela blanca y te des baños de flores; verás cómo la abundancia vendrá a tu vida.

Te buscan para invitarte a salir de viaje; en estos días haz lo que ya necesitas: un tiempo para ti.

Trámites de pagos de impuesto y de tarjeta de crédito. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo en tu vida.

Te invitan a dar clases de tu carrera universitaria; trata de hacerlo, y eso te mantendrá vigente en tus estudios profesionales. Ten cuidado con brujerías y enojos de una expareja; trata de quedar en paz con personas del pasado y protegerte de sus energías negativas.mNo prestes dinero, que te roban tu suerte. Obtén la visa de extranjería para ir a visitar a unos familiares.

Números mágicos: 07, 19 y 32

Colores de la suerte: azul y blanco

Amores compatibles: Escorpio, Cáncer y Libra

Con información de Mhoni Vidente

MF